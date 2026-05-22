Pentagonul publică un nou set de imagini cu OZN-uri și mărturii ale martorilor.

Pentagon a publicat vineri un nou set de imagini, înregistrări și documente despre fenomene aeriene neidentificate, cunoscute drept OZN-uri.

Materialele includ peste 50 de videoclipuri și documente, unele dintre ele bazate pe mărturii directe ale militarilor și civililor. Inițiativa parte dintr-un program lansat de administrația Donald Trump. Aceasta are ca scop desecretizarea unor informații despre OZN-uri observate în spațiul aerian.

Potrivit Pentagonului, primul lot de documente publicat la începutul lunii mai a generat peste un miliard de accesări pe platforma online creată special pentru arhivarea acestor materiale.

Noile imagini acoperă incidente petrecute în ultimele decenii, relatează The Guardian.

Într-un videoclip filmat în Orientul Mijlociu în 2019, trei OZN-uri apar zburând în formație deasupra Golfului Persic. Imaginile au fost surprinse, potrivit Pentagonului, de un senzor infraroșu aflat la bordul unei platforme militare americane.

Un alt videoclip, din 2022, arată patru obiecte zburând în apropierea unor nave aflate în largul coastelor Iranului.

Într-o înregistrare realizată deasupra Siriei în 2021, un obiect misterios pare să accelereze brusc și să dispară cu viteză foarte mare.

Majoritatea obiectelor nu seamănă cu imaginile clasice asociate OZN-urilor. Totuși, într-o filmare realizată în octombrie 2022 apare un obiect de formă cilindrică, asemănător unui trabuc, care traversează rapid ceea ce pare a fi o zonă rezidențială.

Niciunul dintre videoclipuri nu este însoțit de explicații oficiale

Biroul Pentagonului pentru rezolvarea anomaliilor aeriene, AARO, a transmis anterior că nu există dovezi potrivit cărora obiectele observate ar avea origine extraterestră.

Instituția a precizat că documentele provin din surse diferite, inclusiv agenții guvernamentale, ramuri ale armatei americane, FBI, Departamentul de Stat și NASA.

Potrivit Pentagonului, multe dintre materiale nu au un lanț complet de verificare și autentificare.

Publicarea noilor documente este așteptată să alimenteze din nou dezbaterile privind existența vieții extraterestre și teoriile conspirației despre presupuse operațiuni de secretizare ale autorităților americane.

În februarie, Donald Trump a cerut desecretizarea documentelor privind OZN-urile, invocând „interesul uriaș” al publicului pentru acest subiect. Liderul american a declarat atunci că nu știe dacă extratereștrii există sau nu.

Noile materiale includ și înregistrări furnizate de NASA, inclusiv mărturii ale unor astronauți americani.

Într-unul dintre clipuri, astronautul Wally Schirra, participant la misiunea Mercury-Atlas 8 din 1962, spune că a observat „mici obiecte albe” plutind în apropierea capsulei spațiale.

Astrofizicianul Neil deGrasse Tyson a declarat că includerea documentelor NASA în arhiva Pentagonului poate fi „înșelătoare”.

„În istoria științei, explicația corectă nu a fost niciodată magia sau extratereștrii”, a afirmat Tyson.

Pentagonul a anunțat că lucrează deja la un al treilea lot de documente privind fenomenele aeriene neidentificate, care urmează să fie publicat „în viitorul apropiat”.

(sursa: Mediafax)