„Barocul pierdut”, într-o expoziţie documentară deschisă în Galeria Mansardă a Facultății de Arte și Design Timișoara.

Galeria Mansardă a Facultății de Arte și Design (Timișoara, str. Oituz, nr. 4) va găzdui în curând vernisajul expoziției ”Barocul pierdut”, curatoriată de Maria Sârbu, rod al cercetărilor întreprinse de Marius Moldovan, Casian Avram și Dragoș Iovănescu. Aceasta va putea fi vizitată între 26 mai și 12 iunie, de luni până vineri, între orele 9 și 18.

„Barocul pierdut” este o expoziție documentară ce aduce în atenția publicului zece structuri arhitecturale baroce ridicate în secolul al XVIII-lea în Timișoara și demolate treptat în secolele următoare.

Acest nucleu central este completat de alte două secțiuni ce servesc punerii în context.

Zona introductivă prezintă selectiv exemple de clădiri relevante pentru înțelegerea specificului barocului timișorean, în timp ce finalul parcursului expozițional valorifică existența fragmentelor și a micilor detalii baroce în țesutul urban contemporan.

Prin cercetare de arhivă, analiză critică și reconstituiri 3D, expoziția oferă informații detaliate și, în același timp, o viziune cuprinzătoare asupra manifestării stilului baroc în Timișoara.

Heritage of Timișoara este un proiect de intervenție culturală în cartierele istorice ale orașului, inițiat de Asociația Prin Banat, care urmărește promovarea și valorizarea patrimoniului cultural local, creșterea gradului de conștientizare privind importanța protejării acestuia și încurajarea turismului cultural.

Expoziția documentară „Barocul pierdut” prezintă o parte din rezultatele cercetării derulate în cadrul ediției Heritage of Timișoara: Baroque, în anul 2025. Vernisajul are loc marți, 26 mai 2026, începând cu ora 18, iar de la 18,30 va avea loc un tur ghidat coordonat de curatoarea expoziției și membrii echipei de cercetare.

Intrarea este liberă. Heritage of Timișoara – Patrimoniul Timișoarei este un proiect organizat de Asociația Prin Banat, finanţat de de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.

Evenimentul este pus la cale în parteneriat cu Facultatea de Arte și Design – Universitatea de Vest şi CICASP — Centrul de cercetări în curatoriat, istoria și critica de artă, studii patrimoniale.