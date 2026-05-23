A plecat în Veșnicie prof. univ. dr. Virgil Ene, unul dintre cei mai cunoscuți medici din Timișoara.

Comunitatea medicală din Timișoara este în doliu, odată cu trecerea la cele veșnice a prof. univ. dr. Virgil Ene, unul dintre cei mai valoroși medici ai Timișoarei. Anunțul decesului a fost făcut public de pe pagina de Facebook a Spitalului Victor Babeș.

„In Memoriam – prof. univ.dr. Virgil Ene

(9 aprilie 1926 – 20 mai 2026)Cu tristețe, echipa Spitalului Victor Babeş Timişoara anunțǎ trecerea la cele veşnice a Prof. Univ. Dr. Virgil Ene.

Prof. Univ. Dr. Virgil Ene a fost una dintre marile personalități ale medicinei timișorene, un vizionar și un pionier care și-a dedicat întreaga viață chirurgiei toracice, formării de medici și dezvoltării sistemului medical modern din Banat.

Prin activitatea sa neobosită, a rămas în istoria medicinei drept ctitor al chirurgiei toracice și cardiace la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara.

A absolvit Facultatea de Medicină din Cluj, iar din anul 1953 și-a început activitatea la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara. Aici l-a avut mentor pe reputatul dr. Hans Rőhrich, unul dintre pionierii chirurgiei toracice din România, devenind ulterior principalul colaborator și continuator al acestei specialități în centrul universitar timișorean.

Timp de 47 de ani de activitate medicală neîntreruptă, Prof. Dr. Virgil Ene a realizat întreaga gamă de intervenții de chirurgie toracică, remarcându-se prin profesionalism, precizie și devotament față de pacienți.

În 1968 a obținut doctoratul în chirurgie toracică, iar activitatea sa științifică a fost impresionantă: peste 400 de lucrări științifice, dintre care aproximativ 100 publicate, coautor al trei tratate de chirurgie coordonate de prof. dr. C. Caloghera și autor al unor instrumente chirurgicale brevetate prin două invenții.

În anul 1970, prin eforturile sale, compartimentul de chirurgie toracică a primit statutul de Secție Clinică, iar Prof. Dr. Virgil Ene a devenit primul șef al acesteia.

A avut un rol decisiv în dezvoltarea infrastructurii medicale timișorene, contribuind la construirea noii clădiri destinate chirurgiei cardio-toracice din zona Pădurea Verde, inaugurată în 1986, actualul Institut de Boli Cardiovasculare.

Neobosit și dedicat până la finalul carierei, după 1990 a continuat să dezvolte chirurgia toracică universitară. În anul 2000, la inițiativa sa și cu sprijinul conducerii UMF Timișoara, a fost înființată o nouă secție de chirurgie toracică la SCMUT, devenită în 2002 prima clinică universitară de chirurgie toracică din Banat.

A lăsat în urmă o moștenire profesională și umană greu de egalat, precum și o familie de care era profund mândru.

Prin întreaga sa viață și activitate, prof. univ. dr. Virgil Ene rămâne un simbol al excelenței medicale, al demnității profesionale și al devotamentului față de oameni.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”