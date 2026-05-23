Angajatorii nu mai găsesc oameni. Cele mai căutate joburi oferă până la 1.500 de euro.

În timp ce vara se apropie, angajatorii intensifică recrutările pentru joburi. Printre cele mai căutate poziții oferă salarii de până la 1.500 de euro.

Angajatorii caută personal, în contextul apropierii sezonului estival. Angajatorii se orientează tot mai mult spre recrutarea de personal din afara Uniunii Europene, potrivit Digi24.

Printre cele mai căutate domenii se numără industria ospitalității, comerț, logistică, producție și agricultură. În aceste sectoare, sunt căutați atât muncitori pentru posturi de execuție, cât și specialiști cu experiență.

Yosef Gavriel Peisakh, director general al uneia dintre cele mai mari companii de recrutare și plasare a forței de muncă din Asia în România, a explicat fenomenul pentru Digi 24.

„În vara anului 2026, observăm o cerere ridicată pentru personal în HoReCa, retail, logistică și producție. Cele mai căutate poziții sunt cele de ospătari, ajutori de bucătar, cameriste, lucrători comerciali, manipulanți marfă, pickeri în depozite și personal pentru terase, hoteluri și resorturi de pe litoral”.

De asemenea, Peisakh a mai explicat că a crescut „și cererea pentru personal sezonier calificat, precum bucătari, șefi de sală sau tehnicieni, unde deficitul de personal local rămâne foarte mare”.

Domeniile care angajează cel mai mult sunt HoReCa, personalul domestic, logistica și curieratul, producția și agricultura, potrivit aceleiași surse.

Directorul companiei a mai menționat că cele mai mari salarii se regăsesc în joburile care cer experiență sau program intensiv.

„Bucătarii pot ajunge la salarii de 1.000 -1.500 euro, managerii de restaurant sau coordonatorii operaționali pot depăși 1.200 euro, iar șoferii profesioniști și anumite poziții tehnice sunt, de asemenea, foarte bine remunerate. Pentru pozițiile entry-level, salariile variază în general între 700 și 800 euro net, la care se adaugă frecvent cazare, masă și bonusuri de performanță”, potrivit directorului.

Peisakh a mai adăugat că sunt căutate persoanele serioase, adaptabile și stabile. Atitudinea și disponibilitatea sunt, uneori, mai importante decât experiența.

„Se pune accent pe punctualitate, capacitatea de a lucra în echipă, rezistență la stres, disponibilitate pentru program flexibil. De asemenea, este importantă cunoașterea unei limbi străine, în special în HoReCa și turism. În cazul personalului non-UE, angajatorii apreciază foarte mult stabilitatea și disponibilitatea pe termen mai lung. Cele mai multe oportunități de angajare sezonieră apar pe litoralul românesc, în București și în Brașov”, a concluzionat acesta.

(sursa: Mediafax)