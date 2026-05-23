Accident în Timișoara, un autoturism a intrat în coliziune cu o motocicletă

Un tânăr, de 25 de ani, a condus un autoturism pe strada Ioan Slavici dinspre Strada Podgoriei înspre strada Ardealului, iar la un moment dat, la intersecție cu strada Văliug, ar fi intrat în coliziune cu o motocicletă, ce circula regulamentar, condusă de către un tânăr, de 24 de ani.

În urma impactului, a rezultat o victimă, respectiv tânărul de 24 de ani, care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Ambii șoferi, au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

