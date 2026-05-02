Exponatul lunii la Muzeul Național al Banatului

O medalie rară din bronz, dedicată industriașului Ignaz Weifert din Pančevo, a fost desemnată exponatul lunii mai 2026 la Muzeul Național al Banatului.

Alegerea marchează împlinirea a 200 de ani de la nașterea acestuia.

Medalia aduce în prim-plan o familie cu un rol important în istoria economică a Banatului şi a Serbiei, al cărei nume rămâne asociat cu una dintre mărcile de bere apreciate în mod deosebit de-a lungul timpului, iar pentru numismaţi, cu una dintre cele mai importante colecţii numismatice de la sfârșitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX.

Medalia dedicată industriașului Ignaz Weifert la împlinirea vârstei de 64 de ani (1890)

Pe avers este reprezentat bustul lui I. Weifert din semiprofil, în relief înalt; însoțit de o inscripție semicirculară cu litere latine: IGNATIVS WEIFERT; în câmp, de o parte şi alta a bustului: ÆTAT : (stg.) – LXIV (dr.); în dr. jos, semnătura gravorului: A • Scharff; cerc perlat exterior.

Reversul reprezintă două medalioane ovale cu imaginea celor două fabrici de bere Weifert, din Pančevo şi Belgrad și elemente decorative precum spice de grâu şi vrejuri de viţă-de-vie.

Piesa a fost achiziționată de muzeu în anul 1907 cu 12 coroane de la Fejér József, comerciant de antichităţi şi monede din Budapesta (nr. vechi de inv. 732).

”În general, medalia este datată în mod greşit în anul 1870, pornindu-se de la data înscrisă pe reversul medaliei (MDCCCLXX), ce reprezintă anul înfiinţării fabricii de bere Weifert din Belgrad.

Există mai multe argumente pentru datarea corectă a medaliei (anul 1890): vârsta lui Ignaz Weifert de pe aversul medaliei (LXIV), acesta împlinind 64 de ani în anul 1890; medalia este menţionată între lucrările gravorului Anton Scharff din anul 1890; dar mai ales afirmația istoricului Felix Milleker – în lucrarea sa despre familia Weifert – că în decembrie 1890 Georg Weifert i-a dedicat o medalie tatălui său, Ignaz, realizată de gravorul vienez Anton Scharff (1845-1903)”, transmit reprezentanții muzeului.