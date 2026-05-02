SCM USV Timișoara țintește un nou titlu la Rugby 7s

Campionatul Național de Rugby 7s, la start. Primul turneu se dispută la Iași, sâmbătă, 2 mai.

În prima fază, a grupelor, SCM USV Timișoara va înfrunta Știința Petroșani (de la ora 10:20) și CSU Arad (11:20).

Meciurile de rugby în 7 se joacă în două reprize pe durata a câte 7 minute.

Partidele eliminatorii încep la ora 12:20, iar finala este programată la 15:40.

„Luăm o pauză de la rugby-ul în XV și mergem la 7’s. Timișoara vrea să câștige toate competițiile la care participă și cu gândul acesta plecăm la Iași.” – Eugen Căpățînă, preparator fizic.

Echipa bănățeană este deținătoarea titlului de campioană, pe care l-a câștigat anul trecut cu victorii pe linie.

Anul acesta, Campionatul Național de rugby în 7 se dispută în trei etape și se va încheia în luna iunie.