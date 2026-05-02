SCM USV Timișoara țintește un nou titlu la Rugby 7s

SCM USV Timișoara țintește un nou titlu la Rugby 7s

Campionatul Național de Rugby 7s, la start. Primul turneu se dispută la Iași, sâmbătă, 2 mai.

În prima fază, a grupelor, SCM USV Timișoara va înfrunta Știința Petroșani (de la ora 10:20) și CSU Arad (11:20).

Meciurile de rugby în 7 se joacă în două reprize pe durata a câte 7 minute.

Partidele eliminatorii încep la ora 12:20, iar finala este programată la 15:40.

„Luăm o pauză de la rugby-ul în XV și mergem la 7’s. Timișoara vrea să câștige toate competițiile la care participă și cu gândul acesta plecăm la Iași.” – Eugen Căpățînă, preparator fizic.

Echipa bănățeană este deținătoarea titlului de campioană, pe care l-a câștigat anul trecut cu victorii pe linie.

Anul acesta, Campionatul Național de rugby în 7 se dispută în trei etape și se va încheia în luna iunie.

