Alb-violeții, ca și promovați în Liga a II-a: Sănătatea Cluj – Poli Timișoara 0-1

Echipa de fotbal Politehnica Timișoara a câștigat, vineri, în prima etapă din returul play-off-ul Ligii a III-a. A fost 1-0 cu Sănătatea Cluj, în deplasare.

Prima ocazie a meciului a adus și deschiderea scorului. În min. 29, la o lovitură liberă din dreapta, Cornel Ene, urcat în atac, a lovit cu capul, din apropierea liniei de 6 m, mingea a fost deviată de un apărător și a intrat în plasă, la colțul lung.

Acesta a fost și golul victoriei pentru alb-violeți, care au ajuns la 28 de meciuri consecutive fără înfrângere, dintre care 19 în campionat!

Timișorenii rămân pe locul 1 în clasament, cu 26 de puncte, 8 peste Sănătatea Cluj, și sunt ca și promovați direct în Liga a II-a.

Etapa viitoare, sâmbătă, 9 mai, Poli va juca acasă cu Minaur Baia Mare.

Politehnica: Micu – Vlaicu, C. Ene, C. Toma – R. Benzar, Rotariu, Gogor (71, Vasluian), Adam, Burlacu-Luca (87, C. Fazekas) – Marincu (c) (83, Haiduc), Cooper. Rezerve: Enășescu – P. Paul, Amariei, Savianu, Gavrilă, Morar. Antrenor: Dan Alexa.