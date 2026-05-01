Takacs Csaba, fostul președinte executiv al UDMR, a murit strivit sub un tractor

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Fostul președinte executiv al UDMR, Takacs Csaba, în vârstă de 71 de ani, a murit, vineri, la Corneni, în județul Cluj, după ce a fost prins sub tractor. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis un mesaj emoționant, spunând că a fost „un martor al vremurilor mari, un făuritor al istoriei”.

Potrivit ISU Cluj, pompierii au intervenit vineri seara în localitatea Corneni, comuna Aluniș, după ce un bărbat a fost prins sub un tractor.

La fața locului s-au deplasat o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SAJ.

„Forțele au găsit victima prinsă sub tractorul care avea atașat un utilaj agricol. Din păcate, bărbatul de aproximativ 70 de ani a fost declarat decedat”, anunță ISU Cluj.

Este vorba despre fostul președinte executiv al UDMR; Takacs Csaba, potrivit Cluj24.ro.

„A fost inima comunităţii noastre, conştiinţa Uniunii noastre. El a fost tovarășul nostru etern de luptă. Mulți, foarte mulți oameni știau cine este, dar au fost mulți alții a căror viață a ajutat-o în atâtea feluri fără să-i știe numele. Personal, îi pot mulțumi mult lui Takács Csaba: mi-a fost mentor, cel mai mare luptător de la care am putut învăța, cel mai loial prieten. Această inimă a bătut de multe ori pentru noi, a bătut pentru noi și când oboseam și trebuie să tot bată în noi, pentru că mai este mult de lucru pentru această comunitate. Ce a început el trebuie să continuăm. Dragă Csaba, Dumnezeu să te odihnească”, a transmis Kelemen.

(sursa: Mediafax)

Sursa foto: Informații Gherla

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *