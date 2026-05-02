Până la 500 de euro amendă în Italia pentru proprietarii de câini care nu curăță urina animalelor

Proprietarii de câini dintr-un oraș-port din Italia vor fi obligați să curețe urina animalelor lor din spațiile publice sau riscă amenzi de până la 500 de euro, transmite The Guardian, citat de g4media.ro.

Luca Salvetti, primarul orașului Livorno, de pe coasta Toscanei, a introdus măsura după plângeri venite din partea locuitorilor cu privire la mirosul de urină de câine, în special în parcuri și în zonele de joacă pentru copii.

Proprietarii de câini vor fi obligați să aibă la ei sticle cu apă și pulverizatoare pentru a curăța trotuarele, băncile și chiar roțile mașinilor și scuterelor parcate.

Animalelor lor le este interzis să urineze în apropierea ușilor și ferestrelor și mai ales la intrările în magazine, birouri și locuințe.

Consiliul condus de Salvetti a precizat într-un comunicat în care a prezentat măsura: „Spațiile publice sunt bunuri ale comunității care trebuie protejate pentru a asigura decența, igiena și calitatea vieții urbane.”

Consiliul a spus că răspunde astfel „numeroaselor sesizări ale locuitorilor care au evidențiat disconfortul provocat de mirosurile neplăcute și problemele de sănătate și igienă rezultate din prezența deșeurilor lichide animale în spațiile destinate socializării adulților și copiilor”.

De asemenea, a arătat că măsura este cu atât mai necesară în contextul unei creșteri puternice a numărului de animale de companie, în special al câinilor.

Măsura se va aplica oricărei persoane care plimbă un câine, fie că este proprietarul, fie că este cineva care are grijă de animal, și va fi în vigoare între 20 mai și 31 octombrie, perioadă considerată cea mai critică din cauza temperaturilor mai ridicate și a precipitațiilor mai reduse.

Cei despre care se dovedește că au încălcat regulile riscă amenzi cuprinse între 25 și 500 de euro.

Reguli similare există deja în Livorno pentru excrementele canine, plimbătorii de câini fiind obligați să aibă asupra lor echipamentul necesar pentru a le strânge. Aceștia pot fi supuși unor controale inopinate de către oficiali publici pentru a se verifica dacă sunt echipați corespunzător pentru această sarcină.

În septembrie anul trecut, liderii din Bolzano au stârnit controverse în rândul grupurilor pentru drepturile animalelor după ce au propus o taxă pentru câini de 1,50 euro pe noapte pentru animalele care vizitează provincia din nordul Italiei și de 100 de euro pe an pentru fiecare câine deținut de locuitorii permanenți, urmând ca banii strânși să fie folosiți pentru curățarea străzilor de mizeria lăsată de câini.