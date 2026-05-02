Companii din industria auto din România vor să producă echipamente militare, spune Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Suceava, că există companii din industria auto din România care şi-au manifestat intenţia de a produce echipamente militare, transmite agenția de știri Agerpres, citată de economedia.ro.

Potrivit acestuia, o astfel de măsură are loc în contextul în care negocierile cu partenerii europeni pe programul SAFE prevăd ca minim jumătate din echipamentele militare pe care România le va achiziţiona de la producători din industria de apărare europeană să fie realizate în România.

„Una din bazele negocierii a fost ca cel puţin jumătate din ceea ce va achiziţiona România să fie produs în România.

Subliniez… cel puţin 50% să fie produs în România.

Companiile internaţionale, unii dintre ei sunt producători unici ai unor tehnologii, vor localiza în România, prin compania de stat, unde are capacitate, prin companii private care sunt în piaţă, zone de producţie şi cel puţin 50% din ceea ce va achiziţiona România în următorii ani, până în 2030, vor fi bunuri produse în România în aşa fel încât, pe de o parte, să ne asigurăm un transfer de tehnologie şi avem companii din industria auto care se mută să facă producţie în această zonă, să ridicăm compania de stat publică – ROMARM, în aşa fel încât acolo unde există capacităţi de producţie, unde există spaţii, să se poată produce armament în aşa fel încât să existe locuri de muncă şi valoare adăugată în România şi, sigur, şi industria noastră de apărare să intre în lanţurile valorice ale industriei europene de apărare”, a afirmat Bolojan.

