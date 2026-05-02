Video! Incendiu pe 20 de hectare, în vestul țării. Un elicopter de stingere, în ajutorul celor 50 de pompieri

Pompierii militari cărășeni intervin, și în cursul zilei de sâmbătă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetație uscată și pășune împădurită, în zona localității Ilova, comuna Slatina-Timiș.

Incendiul a fost semnalat în cursul zilei de vineri, când un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș a intervenit pentru limitarea și stingerea focarelor. Odată cu lăsarea întunericului, forțele s-au retras în condiții de siguranță.

Sâmbătă dimineață, intervenția a fost reluată și suplimentată, la fața locului fiind mobilizați aproape 50 de pompieri militari din cadrul subunităților Caransebeș, Reșița și Oravița.

Intervenția se desfășoară în condiții dificile, pe un teren accidentat, pompierii utilizând mijloace specifice de stingere a incendiilor de vegetație: suflante, vermorele, pliciuri și drujbe. În sprijinul acestora acționează și câțiva localnici.

Suprafața afectată este estimată, la acest moment, la aproximativ 20 de hectare, urmând a fi reevaluată după finalizarea recunoașterii în teren.

Pentru eficientizarea intervenției, este așteptată și sosirea unui elicopter aparținând Inspectoratului General de Aviație al MAI, dotat cu sistem Bambi Bucket.

„Reamintim cetățenilor că arderea vegetației uscate este strict interzisă și poate avea consecințe grave asupra mediului, bunurilor și vieții oamenilor. Nerespectarea acestor măsuri constituie contravenție și se sancționează conform legislației în vigoare” – ISU Caraș-Severin.