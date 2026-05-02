Performanță deosebită pentru un elev din Timișoara, la Campionatul de Dezbateri al Țărilor Nordice

Dinu-Mihnea Prodan-Pângulescu, elev al Colegiului Național Bănățean din Timișoara (clasa a XI-a SS1) a reușit să câștige, alături de cei patru coechipieri ai lotului care a reprezentat România, Campionatul de Dezbateri al Țărilor Nordice, desfășurat la Copenhaga, după mai multe confruntări în fazele eliminatorii.

În plus, elevul timișorean a obținut locul II la categoria individuală (Best Speaker).

”Această realizare reflectă nu doar talentul, munca și dedicarea sa, ci și sprijinul constant al profesorilor și al instituției noastre educaționale”, au transmis reprezentanții Colegiului Național Bănățean.