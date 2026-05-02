Trupa de teatru de la ”Ana Aslan”, premiată la un concurs național pentru liceeni

Trupa de Teatru „Aslăneștii” a Colegiului Național „Ana Aslan” din Timișoara a obținut Premiul Special al Juriului la ediția a XII-a a Concursului Național de Teatru pentru liceeni „Primavera, regal de teatru”, desfășurat la Sinaia, în perioada 24-26 aprilie 2026.

Elevii timișoreni au concurat cu piesa „Alandalia”, o adaptare după satira autorului Zeno Daniel Șuștac, care critică derapajele sistemului de învățământ actual.

Performanța este cu atât mai notabilă, transmite autorul textului, cu cât proiectul a fost realizat într-un timp record și provine dintr-un liceu cu profil teoretic-real.

La acest concurs, trupa ”Aslăneștii” a fost reprezentată de elevii Ianis Bîrnea (clasa a IX-a A), Briana Drule (clasa a IX-a C), Ana Uroș, Bianca Păunel și Bianca Miu (clasa a IX-a D), Roberta Racz (clasa a X-a D), Albert Tcaciuc și Tudor Păun (clasa a X-a D), Maria Hurmuz și Sara Fetcu (clasa XI-a D), avându-l ca asistent tehnic pe Luca Al-Nicoli (clasa a XII-a A).

La festivitatea de premiere, pe scena sălii de teatru a Casinoului Sinaia, profesoara Cristina Mandae, coordonatoarea trupei, a subliniat efortul logistic și emoțional din spatele acestui premiu.

Dramatizarea piesei a fost realizată de Raul Nemeș, fost elev al colegiului, în prezent student la Facultatea de Fizică și Matematică din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Zeno Șuștac, piesa de teatru „Alandalia” va fi pusă în scenă în variantă integrală la Timișoara, vineri, 8 mai, la Teatrul „Merlin”, începând cu ora 17:00. Accesul publicului este gratuit, evenimentul fiind o invitație deschisă pentru comunitatea educațională de a susține teatrul școlar.