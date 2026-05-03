La volan fără permis. Un cetățean bulgar a încercat să mituiască un polițist de la PTF Moravița cu 50 de euro

La PFT Moravița, un cetățean bulgar a încercat să ofere 50 de euro unui polițist de frontieră pentru a i se permite ieșirea din țară fără permis de conducere. Asta deși se afla la volanul unui autoturism.

Polițistul a refuzat banii și a sesizat Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Timiș.

Cetățeanul bulgar s-a prezentat la PTF Moravița joi, 30 aprilie, în calitate de conducător auto al unui autoturism înmatriculat în Bulgaria.

”Cu ocazia controlului, polițistul de frontieră i-a solicitat documentele de călătorie, actele autoturismului și permisul de conducere.

Persoana în cauză nu a putut prezenta permisul de conducere, moment în care a oferit suma de 50 de euro polițistului de frontieră, cu titlu de mită, pentru a nu fi dispuse măsuri legale și pentru a i se permite continuarea deplasării.

Polițistul de frontieră a refuzat categoric suma de bani și a informat persoana în cauză că fapta sa constituie infracțiunea de dare de mită.

Totodată, au fost demarate verificări extinse, în urma cărora s-a constatat că acesta nu este posesor al unui permis de conducere valabil emis de autoritățile din Bulgaria.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și dare de mită, iar sesizarea a fost înaintată către Serviciul Județean Anticorupție Timiș și Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, în vederea continuării cercetărilor, urmând ca la finalizare să fie luate măsurile legale care se impun”, transmite Poliția de Frontieră Timișoara.