Întreruperi de curent electric în județul Timiș, în perioada 4 – 8 mai

Rețele Electrice România a anunțat întreruperile programate de energie electrică în județul Timiș, în perioada 4 – 8 mai, necesare pentru lucrări de mentenanță și modernizare a rețelei.

Județul Timiș

Ziua / Data

Orar

Localitatea

Strada

Luni, 04.05.202608:30 – 16:30Ictar-BudințAlte detalii: total
Luni, 04.05.202609:00 – 17:00UliucAlte detalii: Zona centrala si zona spre loc. Unip
Luni, 04.05.202609:00 – 17:00TimișoaraAgenti economici: Intercolor, Cruzeiros, Tehnolub, , Agenti economici: str. Siemens nr. 1 ( Aumovio Technologies )
Luni, 04.05.202609:00 – 17:00GirocAlte detalii: Str. Jupiter, str. Marte, str. Rachetei, str. Cometei, str. Satelitului str. Venus, Str. Neptun, str. Platanilor
Luni, 04.05.202609:00 – 17:00Moșnița VecheAlte detalii: Zona pe dr. Boilor langa centura dupa canal
Marți, 05.05.202608:30 – 16:30Ictar-BudințAlte detalii: total
Marți, 05.05.202609:00 – 17:00BucovățAgenti economici: Zona Silpa Shoes
Marți, 05.05.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Nekrasov Nicolai Alexandru, Calea Bogdanestilor (p), str. Munteanu Cassian (p), str. Ciresului (p), Aleea martir Istvan Andrei Nr. 11
Marți, 05.05.202609:00 – 17:00BethausenAlte detalii: partial
Marți, 05.05.202609:00 – 17:00IohanisfeldAlte detalii: partial
Marți, 05.05.202609:00 – 17:00DiniașAlte detalii: Intrare in Dinias dinspre Peciu Nou si centrala
Marți, 05.05.202609:00 – 17:00Moșnița NouăAlte detalii: Str. Viticultorilor, str. Rarau
Miercuri, 06.05.202609:00 – 17:00DetaAgenti economici: AGRICOLA ANITA
Miercuri, 06.05.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Str. Tineretului, Unirii, Primaverii, Linistei, Gloriei, Viilor
Miercuri, 06.05.202609:00 – 17:00Begheiu MicAlte detalii: total
Miercuri, 06.05.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Chisodei (p)
Miercuri, 06.05.202609:00 – 17:00GirocAlte detalii: Str. Ariesului, Satul Batran
Miercuri, 06.05.202609:00 – 17:00Sânmihaiu RomânAlte detalii: Zona strazilor iesire spre loc. Sacalaz
Miercuri, 06.05.202609:00 – 17:00DumbrăvițaAlte detalii: str. Lajos Kossuth (p)
Miercuri, 06.05.202609:00 – 17:00Sacoșu TurcescAlte detalii: partial
Joi, 07.05.202608:30 – 16:30Ictar-BudințAlte detalii: total
Joi, 07.05.202609:00 – 17:00GirocAlte detalii: Blv. Armatei
Joi, 07.05.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Str. Bisericii, Gloria, Liliacului, Renasterii, Linistei, Cartier vile Damacus, Zona iesire spre Carani
Joi, 07.05.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Andrei Mocioni
Joi, 07.05.202609:00 – 17:00PesacAlte detalii: partial
Joi, 07.05.202609:00 – 17:00BulzaAlte detalii: total
Joi, 07.05.202609:00 – 17:00GavojdiaAlte detalii: total
Vineri, 08.05.202609:00 – 17:00GirocAlte detalii: Str. Lirei
Vineri, 08.05.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Str. Tineretului, Nuferilor, Bisericii, Batrana
Vineri, 08.05.202609:00 – 17:00LugojAlte detalii: str.Herendestiului partial , Cosmorom Lugojel , RDS Lugojel , CASSA BEN str. Olosagului
Vineri, 08.05.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Martir Dan Carpian (p)
Vineri, 08.05.202609:00 – 17:00Remetea MareAlte detalii: Zona Duplexuri

Sursa foto: Rețele Electrice

