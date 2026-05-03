Întreruperi de curent electric în județul Timiș, în perioada 4 – 8 mai
Rețele Electrice România a anunțat întreruperile programate de energie electrică în județul Timiș, în perioada 4 – 8 mai, necesare pentru lucrări de mentenanță și modernizare a rețelei.
Județul Timiș
Ziua / Data
Orar
Localitatea
Strada
|Luni, 04.05.2026
|08:30 – 16:30
|Ictar-Budinț
|Alte detalii: total
|Luni, 04.05.2026
|09:00 – 17:00
|Uliuc
|Alte detalii: Zona centrala si zona spre loc. Unip
|Luni, 04.05.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Agenti economici: Intercolor, Cruzeiros, Tehnolub, , Agenti economici: str. Siemens nr. 1 ( Aumovio Technologies )
|Luni, 04.05.2026
|09:00 – 17:00
|Giroc
|Alte detalii: Str. Jupiter, str. Marte, str. Rachetei, str. Cometei, str. Satelitului str. Venus, Str. Neptun, str. Platanilor
|Luni, 04.05.2026
|09:00 – 17:00
|Moșnița Veche
|Alte detalii: Zona pe dr. Boilor langa centura dupa canal
|Marți, 05.05.2026
|08:30 – 16:30
|Ictar-Budinț
|Alte detalii: total
|Marți, 05.05.2026
|09:00 – 17:00
|Bucovăț
|Agenti economici: Zona Silpa Shoes
|Marți, 05.05.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Nekrasov Nicolai Alexandru, Calea Bogdanestilor (p), str. Munteanu Cassian (p), str. Ciresului (p), Aleea martir Istvan Andrei Nr. 11
|Marți, 05.05.2026
|09:00 – 17:00
|Bethausen
|Alte detalii: partial
|Marți, 05.05.2026
|09:00 – 17:00
|Iohanisfeld
|Alte detalii: partial
|Marți, 05.05.2026
|09:00 – 17:00
|Diniaș
|Alte detalii: Intrare in Dinias dinspre Peciu Nou si centrala
|Marți, 05.05.2026
|09:00 – 17:00
|Moșnița Nouă
|Alte detalii: Str. Viticultorilor, str. Rarau
|Miercuri, 06.05.2026
|09:00 – 17:00
|Deta
|Agenti economici: AGRICOLA ANITA
|Miercuri, 06.05.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Str. Tineretului, Unirii, Primaverii, Linistei, Gloriei, Viilor
|Miercuri, 06.05.2026
|09:00 – 17:00
|Begheiu Mic
|Alte detalii: total
|Miercuri, 06.05.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Chisodei (p)
|Miercuri, 06.05.2026
|09:00 – 17:00
|Giroc
|Alte detalii: Str. Ariesului, Satul Batran
|Miercuri, 06.05.2026
|09:00 – 17:00
|Sânmihaiu Român
|Alte detalii: Zona strazilor iesire spre loc. Sacalaz
|Miercuri, 06.05.2026
|09:00 – 17:00
|Dumbrăvița
|Alte detalii: str. Lajos Kossuth (p)
|Miercuri, 06.05.2026
|09:00 – 17:00
|Sacoșu Turcesc
|Alte detalii: partial
|Joi, 07.05.2026
|08:30 – 16:30
|Ictar-Budinț
|Alte detalii: total
|Joi, 07.05.2026
|09:00 – 17:00
|Giroc
|Alte detalii: Blv. Armatei
|Joi, 07.05.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Str. Bisericii, Gloria, Liliacului, Renasterii, Linistei, Cartier vile Damacus, Zona iesire spre Carani
|Joi, 07.05.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Andrei Mocioni
|Joi, 07.05.2026
|09:00 – 17:00
|Pesac
|Alte detalii: partial
|Joi, 07.05.2026
|09:00 – 17:00
|Bulza
|Alte detalii: total
|Joi, 07.05.2026
|09:00 – 17:00
|Gavojdia
|Alte detalii: total
|Vineri, 08.05.2026
|09:00 – 17:00
|Giroc
|Alte detalii: Str. Lirei
|Vineri, 08.05.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Str. Tineretului, Nuferilor, Bisericii, Batrana
|Vineri, 08.05.2026
|09:00 – 17:00
|Lugoj
|Alte detalii: str.Herendestiului partial , Cosmorom Lugojel , RDS Lugojel , CASSA BEN str. Olosagului
|Vineri, 08.05.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Martir Dan Carpian (p)
|Vineri, 08.05.2026
|09:00 – 17:00
|Remetea Mare
|Alte detalii: Zona Duplexuri
Sursa foto: Rețele Electrice