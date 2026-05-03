SCM Politehnica, victorioasă în seria cu CSM Galați

„Leii” din Banat au rezolvat în patru meciuri seria din playout cu CSM Galați și vor juca în continuare pentru clasarea pe locurile 9-12 în Liga Națională de Baschet Masculin.

După victoriile obținute la sala „Constantin Jude”, 83-65 și 73-72, confruntarea în cel mult cinci acte s-a mutat în estul țării.

Gazda CSM Galați a câștigat partida a treia, desfășurată joi, cu scorul de 88-82, în condițiile în care de la SCM Politehnica Timișoara au lipsit doi jucători importanți, Jalen Nesbitt și Sasa Borovnjak, ambii accidentați.

A urmat, sâmbătă seară, duelul al patrulea, în care alb-violeții s-au impus clar: 85-67.

Principalul marcator a fost pivotul sârb Dejan Bjelić, autor a 19 puncte, la care a adăugat 7 recuperări, pentru cea mai bună evoluție a sa la gruparea bănățeană.

El a fost urmat, în ordine, de Bogić Vujošević (16p), Robert Schipor (13p), Devon Thomas (13p), Adam Mirković (7p), Mirel Dragoste (7p), Marcu Badiu (6p) și George Blaj-Voinescu (4p). Mihailo Jovicic a fost, cu 13 puncte, cel mai bun marcator de la CSM Galați.

„Mă bucur că am reușit să închidem astăzi la Galați această problemă a primului tur din faza playout.

Avem această situație cu accidentările și cred că dacă am fi ajuns la meciul decisiv nu ar fi fost bine pentru noi.

Sasa Borovnjak și Jalen Nesbitt au dorit mult să ajute și au și încercat să o facă, dar nu au reușit atât de mult pe cât și-au dorit. Îmi pare rău că nu am putut să ne întoarcem acasă cu victorie după primul meci de la Galați.

Trebuie să le explic tuturor celor care nu înțeleg că această echipă a luptat până în urmă cu două săptămâni pentru intrarea în playoff. Și că a pierdut intrarea în playoff cu câteva zeci de secunde înainte de finalul ultimului meci.

Adversara noastră din Galați, cu tot respectul pe care îl am pentru ea, și consider că este o echipă bună a campionatului, știa că va juca playout-ul încă de la scurt timp de la ce momentul în care a început pregătirile pentru acest sezon.

Noi am avut 28 de finale pentru playoff, pe când ei au avut 28 de meciuri de pregătire pentru playout. Cu siguranță că nu suntem atât de mari favoriți în aceste confruntări, mai ales când avem doi jucători accidentați.

În plus de asta, au venit patru meciuri într-un timp foarte scurt de la încheierea sezonului regulat, cu o deplasare foarte lungă.

Jucătorii nu sunt aparat de aer condiționat și nu pot printr-o simplă apăsare de buton să schimb ventilația, să fac să fie cald sau să fie rece.

Schimbarea de la o competiția la alta – și spun asta pentru că sezonul regulat și faza secundă a campionatului sunt complet diferite – nu este ușoară, de aceea am avut aceste meciuri atât de disputate.

Eu m-am așteptat să fie așa, iar cine nu înțelege asta acum nu o va face niciodată. Primul lucru care mă interesează acum este să refacem jucătorii accidentați și să evoluăm cinstit și responsabil până la finalul sezonului.

Suntem o echipă responsabilă care nu își bate joc de banii contribuabililor. Nu ne-am bătut joc până acum și nu o vom face face nici în ultima lună din acest sezon”, a declarat antrenorul Dragan Petričević.