Competiție de padel de nivel înalt

Pentru al doilea an consecutiv, Padel Center va găzdui unul dintre cele mai importante evenimente internaționale din România – FIP Silver Timișoara 2026, etapă oficială din circuitul International Padel Federation.

Competiția va aduce în vestul țării jucători profesioniști din mai multe țări, atât la masculin, cât și la feminin.

Prezența lor confirmă creșterea constantă a interesului pentru padel pe scena internațională și consolidarea României în acest sport.

Prin astfel de evenimente, Timișoara își întărește statutul pe harta internațională a padelului și contribuie activ la dezvoltarea acestui sport în România.

Competiția este organizată de International Padel Federation și Federația de Padel din România, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș și Visit Timiș.

Parteneri sunt Bullpadel, MejorSet, MONDO, Constructim SA, MEWI, Nord One, Padel Maniacs.

FIP Silver Timișoara 2026 va avea loc în perioada 11-17 mai la Padel Center Dumbrăvița.

Premiile sunt în valoare totală de 20.000 de euro, iar sistemul de desfășurare – tablouri de calificări și tablouri principale.