Incendiul din zona Slatina-Timiș s-a extins pe 60 de hectare și sunt numeroase focare (video)

Incendiul din zona Slatina-Timiș s-a extins pe 60 de hectare și sunt numeroase focare

Aproape 50 de pompieri militari au acționat sâmbătă, terestru, cu mijloace specifice, în zona greu accesibilă de pe raza comunei cărășene Slatina-Timiș.

În sprijinul forțelor de la sol, elicopterul Black Hawk aparținând IGAv al MAI a intervenit asupra focarelor active, efectuând 24 de aruncări de apă cu sistemul Bambi Bucket, fiind utilizate, în total, 60 de tone de apă.

Echipajele terestre și aeriene și-au încheiat, pentru sâmbătă, misiunile de stingere, retrăgându-se în cursul nopții.

Incendiul se manifestă în continuare pe mai multe focare, suprafața totală afectată fiind de aproximativ 60 de hectare (20 ha în data de 1 mai și 40 ha în 2 mai).

Misiunile de intervenție vor fi reluate duminică dimineață, când va fi realizată o reevaluare a focarelor existente.

Intervenția rămâne în dinamică, a transmis ISU „Semenic”.

Sursa imagini: Inspectoratul General de Aviație