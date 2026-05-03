Vremea se încălzește treptat în următoarele zile

Valorile termice vor crește ușor duminică, 3 mai, în est și sud-est, iar în restul țării vor fi comparabile cu cele din ziua anterioară.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, cerul va fi variabil ziua în sud-est, unde doar cu totul izolat și trecător vor fi posibile ploi slabe și mai mult senin în restul teritoriului și al intervalului.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări, temporar ziua în Dobrogea și pe alocuri în sudul Moldovei și în Muntenia (rafale în general de 40…45 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 20 de grade, iar cele minime între -1 și 10 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -3 grade.

Luni valorile termice diurne vor crește în toate regiunile, iar în cele nord-vestice, nordice și nord-estice, și local în centrul țării vor caracteriza o vreme caldă. Cerul va fi variabil în a doua parte a zilei în sudul și estul teritoriului și mai mult senin în restul intervalului dar și al zonelor.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua, pe alocuri la munte și în Moldova. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 15 și 23 de grade, iar cele minime între 0 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 13 grade, izolat în Dealurile de Vest.

Procesul de încălzire a vremii va continua marți astfel că în mare parte a țării va deveni caldă pentru această dată.

Cerul va fi mai mult senin, exceptând regiunile vestice și nord-vestice unde seara și noaptea va fi variabil cu înnorări trecătoare și pe alocuri ploi slabe de scurtă durată și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 18 și 27 de grade, cu valori mai scăzute pe litoral, în jurul a 15 grade, iar cele minime între 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 15 grade în Dealurile de Vest.

Izolat vor fi condiții de ceață.