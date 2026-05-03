Emoțiile retrogradării, destul de mari la Dumbrăvița

Emoțiile retrogradării, destul de mari

CSC Dumbrăvița s-a întors învinsă din ultima deplasare a play-out-ului din Liga a II-a la fotbal.

Alb-verzii au cedat sâmbătă cu 1-0 la Ruși-Ciutea, în fața echipei FC Bacău.

Prima repriză a fost săracă în ocazii de poartă de ambele părți. În minutul 7, Cîrstean a șutat peste poartă de la 16 metri.

În minutul 35, Butnărașu a scuturat plasa porții băcăuane, dar reușita i-a fost anulată pe motiv de ofsaid.

Apoi, în minutul 38, Coajă a centrat de pe stânga pentru Luncașu, care a reluat cu capul de la 6 metri peste transversală. Ultima acțiune notabilă a primei reprize a aparținut grupării timișene.

În minutul 39, Gladun a centrat de pe stânga, iar Curescu, din 5 metri, a reluat alături. Partea a doua a fost mult mai animată, iar gazdele au mărit constant presiunea în zona careului advers.

Repriza a început cu o șansă mare: Mitrică a șutat de la 7 metri, Mikloș a atins balonul și l-a deviat în transversală.

Mai apoi, băcăuanii au avut câteva acțiuni finalizate la rând: Cîrstean (min. 50) – șut de la 20 de metri peste poartă, Petre (min. 52) – șut de la 17 metri deviat în corner de Panaite, Mitrică (min. 56) – șut de la marginea careului deviat de Butnărașu alături și din nou Cîrstean (min. 61) – lovitură de cap de la 10 metri, mingea a fost respinsă de pe linia porții de Ciurel.

Au fost acțiunile care au anunțat golul din minutul 63, marcat de tânărul Codrin Oasenegre, care a fructificat cu capul o centrare din corner a lui Petre. CSC Dumbrăvița a reușit să pună mai multă presiune pe careul advers abia spre final. În minutul 80, nou-intratul Gondiu nu a putut relua din plin de la 5 metri, iar portarul gazdelor a reținut.

Un minut mai târziu, Dussaut a tras moale, din întoarcere, de la 16 metri, fără probleme pentru Gumenco.

Iar în minutul 88, după o fază fixă, acțiunea a fost prelungită în lateral dreapta, de unde Butnărașu a șutat din unghi închis, în bara laterală.

S-a încheiat 1-0 pentru FC Bacău, un rezultat care menține suspansul pentru CSC Dumbrăvița până în ultima rundă.

Date fiind rezultatele înregistrate de contracandidate în această etapă (CSM Olimpia Satu Mare – CS Tunari 1-1 și CSM Reșița – CSC Șelimbăr 0-2), timișenii trebuie să obțină cel puțin un punct în confruntarea de pe teren propriu, din ultima etapă, cu CS Afumați, pentru a evita inclusiv barajul de menținere.

În caz de egalitate de puncte, CSC Dumbrăvița va fi avantajată în fața tuturor contracandidatelor prin prisma locului de pe care a intrat în play-out, acesta fiind primul criteriul de departajare în acest punct al competiției.

FC Bacău: Gumenco – Anghel, Forizs, Cimbru, Coajă (80, Banu) – Bordea, Chirilă (cpt), Cîrstean (85, Gaciu), Luncașu (46, Oasenegre) – Aftanache (46, P. Petre), A. Pavel (80, Ciobanu). Antrenor: Costel Enache.

CSC Dumbrăvița: Mikloș – Popovici (76, Morariu), Panaite, Butnărașu, R. Ciurel (76, Pădurariu), Gladun – Curescu (59, Sofran), Cibi (59, Dussaut), B. Vasile (cpt.), Calotă – Cristea (66, Gondiu). Antrenor: Florin Fabian.

„Din păcate pentru noi, am luat un gol din fază fixă, jucând, zic eu, de la egal la egal.

Adversarii noștri nu aveau presiunea rezultatului și au jucat cu dezinvoltură, e o echipă dinamică. Însă, din păcate, am luat acel gol din fază fixă și, zic eu, nu meritam. Noi, în prima repriză, am avut două situații mari de a marca.

Și în repriza a doua, sigur, n-am reușit să avem consistența în atac pe care mi-am dorit-o după primirea golului. Am avut și o bară prin Butnărașu, la o fază fixă.

Așa s-a scris istoria jocului. Mergem mai departe, vom juca în ultima etapă pentru a ne menține în Liga 2 și avem șansele noastre.

Noi am abordat jocul într-un anumit fel. N-am avut o dinamică bună pe atac, pe posesie, pentru că sunt unii jucători la care, probabil, s-a simțit o presiune a rezultatului și au fost preocupați mai mult să nu le dăm spații gazdelor, știind că au o dinamică de joc foarte bună. Sigur, în repriza a doua am încercat să presăm, să ne creăm ocazii.

Din păcate, ăsta-i fotbalul. O fază fixă face diferența și iată că plecăm învinși de la Bacău. Urmează un meci decisiv pentru noi. Sperăm să-l tranșăm în favoarea noastră. Am încredere în băieți, vom lupta 100% cu maximă determinare”, a declarat Florin Fabian.