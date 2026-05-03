Incendiu pe autostrada A1: o autoutilitară încărcată cu mobilier a luat foc (video)

Incendiu pe autostrada A1: o autoutilitară încărcată cu mobilier a luat foc

Pompierii militari arădeni au fost solicitați duminică, 3 mai, să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o autoutilitară pentru transport marfă, pe A1, în apropierea localității Pecica.

Pentru misiune au fost alocate forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad, constând într-o autospecială de stingere. De asemenea, la locul evenimentului au acționat și pompierii voluntari din cadrul SVSU Nădlac.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la partea din spate a autoutilitarei, precum și la încărcătură, aceasta constând în obiecte de mobilier.

Incendiul a fost localizat și stins prompt, însă autovehiculul a fost afectat în proporție de aproximativ 40%.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime.