Incendiu pe autostrada A1: o autoutilitară încărcată cu mobilier a luat foc (video)

Incendiu pe autostrada A1: o autoutilitară încărcată cu mobilier a luat foc
Pompierii militari arădeni au fost solicitați duminică, 3 mai, să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o autoutilitară pentru transport marfă, pe A1, în apropierea localității Pecica.
Pentru misiune au fost alocate forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad, constând într-o autospecială de stingere. De asemenea, la locul evenimentului au acționat și pompierii voluntari din cadrul SVSU Nădlac.
La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la partea din spate a autoutilitarei, precum și la încărcătură, aceasta constând în obiecte de mobilier.
Incendiul a fost localizat și stins prompt, însă autovehiculul a fost afectat în proporție de aproximativ 40%.
Din fericire, nu s-au înregistrat victime.