Record pentru Shakira: două milioane de fani au participat la concertul gratuit din Brazilia

Shakira a susținut sâmbătă un megaconcert gratuit pe plaja Copacabana. Evenimentul a fost cel mai mare din cariera artistei.

Vedeta a reușit să adune o mulțime de două milioane de oameni, conform datelor oficiale furnizate de primăria orașului brazilian.

Spectacolul a fost considerat cel mai mare din întreaga sa carieră. Deși evenimentul a început cu o întârziere de peste o oră, fanii au izbucnit în urale în momentul în care artista și-a făcut apariția pe o scenă monumentală, cu o suprafață de 1.345 m2, relatează AFP, potrivit b1tv.ro.

Shakira a profitat de ocazie pentru a-și exprima recunoștința față de țara sud-americană, vorbind publicului într-o portugheză impecabilă. Aceasta a subliniat faptul că piața braziliană a fost prima care i-a deschis porțile la începutul carierei.

Repertoriul a fost o incursiune prin cele trei decenii de activitate ale artistei, incluzând hituri care au dominat topurile internaționale.

Concertul a fost deschis cu piesa „La Fuerte”, urmată imediat de o prelucrare a melodiei „Estoy Aqui”, unul dintre primele succese ale sale. Au urmat piese clasice precum „Inevitable” și „Hips Don’t Lie”, dar și colaborări recente, cum este piesa „TQG” realizată alături de Karol G.

Artista a pus un accent deosebit pe coregrafii complexe și pe costumele purtate în turneul său „Las mujeres ya no lloran”, turneu dedicat puterii feminine.

Ea a transmis un mesaj de unitate, afirmând că, deși femeile pot părea vulnerabile atunci când sunt singure, împreună devin „invincibile”.

Spre finalul serii, emoția a atins cote maxime atunci când a interpretat melodia „Waka Waka”, imnul oficial al Campionatului Mondial de Fotbal din 2010. Lista melodiilor a cuprins și alte piese de succes, precum „La tortura”, „Pies descalzos” sau „Ojos asi”, dar și extrase de pe cel mai nou album al său, premiat recent cu un premiu Grammy.

Sursa foto: Shakira/Facebook