Valul dizolvărilor de firme s-a accelerat la început de 2026

Numărul firmelor dizolvate a înregistrat o creștere semnificativă în primul trimestru din 2026, potrivit datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Astfel, în perioada ianuarie–martie au fost dizolvate 16.361 de companii, în creștere cu 28,35% față de cele 12.747 consemnate în intervalul similar din 2025, conform agenției de presă Agerpres, citată de economedia.ro.

La nivel teritorial, cele mai multe dizolvări au fost raportate în București (3.362 de firme, +39,56%), urmat de județele Cluj (931, +27,88%), Ilfov (828, +44,25%), Timiș (765, +41,67%), Constanța (674, +38,11%) și Iași (628, +33,05%).

În schimb, cele mai puține cazuri s-au înregistrat în Ialomița (79 de firme, +41,07%), Mehedinți (83, -9,78%), Covasna (103, +47,14%), Călărași (111, +48%) și Teleorman (115, -1,71%).

Cele mai mari creșteri procentuale ale dizolvărilor au fost consemnate în Gorj (+67,26%), Caraș-Severin (+62,63%) și Arad (+53,6%). Pe de altă parte, scăderi s-au înregistrat doar în Mehedinți (-9,78%), Buzău (-7,55%), Prahova (-6,21%) și Teleorman (-1,71%).

Din punct de vedere sectorial, cele mai multe dizolvări au fost raportate în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, inclusiv repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu un total de 2.997 de firme, în scădere ușoară (-2,92%) față de anul anterior. Alte domenii cu valori ridicate au fost activitățile profesionale, științifice și tehnice (1.231 de dizolvări, +7,7%) și construcțiile (1.109, -4,89%).

Doar în luna martie 2026 au fost înregistrate 5.295 de dizolvări de firme, cele mai multe în București (1.245), urmat de Cluj (310), Ilfov (305), Timiș (271) și Iași (202).