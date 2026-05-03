Autotren în flăcări, pe un drum intens circulat din Banat (foto)

Autotren în flăcări, pe un drum intens circulat din Banat

Pompierii militari cărășeni intervin, duminică după-amiază, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autotren, pe DN 6, între localitățile Armeniș și Teregova.

La locul evenimentului s-au deplasat de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș.

La sosirea forțelor, incendiul se manifestă la nivelul capului tractor și la o parte a remorcii. Incendiul este localizat, pompierii acționând pentru lichidarea acestuia.

UPDATE: Incendiul a fost lichidat. Cauza probabilă de producere a fost efectul termic generat de frecarea unei roți în timpul deplasării.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Autotrenul transporta butelii metalice goale.

Intervenția este în dinamică.

