Fotbal, Liga a IV-a Timiș: rezultate, clasament și etapa viitoare

Sport
Publicat în de Darius Petru
Fără comentarii
Fotbal, Liga a IV-a Timiș: rezultate, clasament și etapa viitoare

Fotbal, Liga a IV-a Timiș: rezultate, clasament și etapa viitoare

Rezultate înregistrate în etapa a 24-a: CSM Lugoj – Flacăra Parța 2-2, CSC Săcălaz – AS Berini 5-1, Ripensia Timișoara – Gloria Moșnița Nouă 0-2, Avântul Periam – CSU Universitatea de Vest din Timișoara 4-0, CSO Deta – AS Recaș 1-0, Unirea Jimbolia – CSC Belinț 2-4, Unirea Sânnicolau Mare – CSC Ghiroda și Giarmata Vii II 1-3.

Meciul CS Sânandrei Timiș – CSC Millenium Giarmata se va juca miercuri.

clasament1
Etapa viitoare: Flacăra Parța – Unirea Sânnicolau Mare, CSC Ghiroda și Giarmata Vii – CSC Săcălaz, AS Berini – Ripensia Timișoara, CSC Belinț – Gloria Moșnița Nouă, AS Recaș – CSM Lugoj, CSC Millenium Giarmata – CSO Deta, CSU Universitatea de Vest din Timișoara – CS Sânandrei Timiș, Unirea Jimbolia – Avântul Periam.

Sursa foto: Unireasannicolaumare/Facebook

CITEȘTE ȘI: Ce performanță! Doi olimpici la fizică din Timiș vor reprezenta România în competițiile internaționale!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *