Fotbal, Liga a IV-a Timiș: rezultate, clasament și etapa viitoare

Rezultate înregistrate în etapa a 24-a: CSM Lugoj – Flacăra Parța 2-2, CSC Săcălaz – AS Berini 5-1, Ripensia Timișoara – Gloria Moșnița Nouă 0-2, Avântul Periam – CSU Universitatea de Vest din Timișoara 4-0, CSO Deta – AS Recaș 1-0, Unirea Jimbolia – CSC Belinț 2-4, Unirea Sânnicolau Mare – CSC Ghiroda și Giarmata Vii II 1-3.

Meciul CS Sânandrei Timiș – CSC Millenium Giarmata se va juca miercuri.



Etapa viitoare: Flacăra Parța – Unirea Sânnicolau Mare, CSC Ghiroda și Giarmata Vii – CSC Săcălaz, AS Berini – Ripensia Timișoara, CSC Belinț – Gloria Moșnița Nouă, AS Recaș – CSM Lugoj, CSC Millenium Giarmata – CSO Deta, CSU Universitatea de Vest din Timișoara – CS Sânandrei Timiș, Unirea Jimbolia – Avântul Periam.

Sursa foto: Unireasannicolaumare/Facebook