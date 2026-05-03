Întreruperi de apă în mai multe localități din Timiș, în perioada 4 – 8 mai

Aquatim anunță întreruperi în furnizarea apei și presiune scăzută în mai multe localități din județul Timiș, în perioada 4 – 8 mai, pentru lucrări de investiții și de spălare a rețelei de distribuție.

Astfel, luni, 4 mai, între orele 9-14 se va întrerupe furnizarea apei în Căpăt pentru lucrări de investiții la forajul din localitate.

Pentru lucrări de spălare a rețelei de distribuție, pe 4 mai, între orele 8-16 se va întrerupe furnizarea apei în Bodo și Ohaba Lungă, între orele 9-15 se va opri apa în Ciacova, Pădureni și Șemlacu Mare, iar între orele 9-14 presiunea va fi scăzută în Dubești.

Pe 5 mai, între orele 8-17 se va întrerupe apa în Chevereșu Mare, iar pe 6 mai, între orele 9-14 presiunea va fi scăzută.

De asemenea, în săptămâna 4-8 mai, zilnic între orele 9-15 se va opri apa în Remetea Mică.

”Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim în cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție.

La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure.

Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, recomandăm clienților să nu folosească apa în scopuri menajere, până la limpezirea completă.

Rugăm, de asemenea, consumatorii să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe perioada anunțată”, transmite Aquatim.