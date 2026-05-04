Zuckerberg investește 500 de milioane de dolari în AI pentru a accelera tratamentul oamenilor.

Un nou proiect lansat de fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, și soția sa, Priscilla Chan, își propune să schimbe radical modul în care sunt înțelese și tratate bolile, prin utilizarea inteligenței artificiale pentru simularea celulelor umane, scrie Euronews.

Inițiativa este derulată prin organizația non-profit Chan Zuckerberg Biohub, care a anunțat un program pe cinci ani dedicat dezvoltării tehnologiilor și bazelor de date necesare construirii unor modele predictive ale celulelor, transmite Euronews.

Proiectul are ca scop accelerarea descoperirii tratamentelor și prevenției bolilor, prin simulări digitale care ar permite studierea proceselor biologice la o scară și viteză imposibile în laborator. Datele generate vor fi puse la dispoziția cercetătorilor din întreaga lume, în mod gratuit, pentru a stimula progresul în domeniul științelor vieții. Organizația susține că astfel de modele ar putea ajuta la înțelegerea comportamentului celulelor, identificarea cauzelor bolilor și dezvoltarea de noi terapii.

Din totalul de 500 de milioane de dolari alocate proiectului, aproximativ 400 de milioane vor fi investite direct de Biohub, iar 100 de milioane vor fi puse la dispoziția cercetătorilor externi. Inițiativa beneficiază de parteneriate cu instituții de cercetare și companii tehnologice, inclusiv Nvidia, implicată în dezvoltarea infrastructurii de calcul necesare.

Cercetătorii subliniază că succesul proiectului depinde de volumul și calitatea datelor biologice disponibile. Modelele de inteligență artificială devin mai precise pe măsură ce sunt antrenate pe seturi de date tot mai extinse. „Avem nevoie de mult mai multe date decât există în prezent pentru a construi modele care să reflecte complexitatea biologiei”, a explicat Alex Rives, responsabil științific în cadrul Biohub.

Proiectul se înscrie într-o tendință mai largă, în care marile companii tehnologice investesc în utilizarea inteligenței artificiale în biologie și medicină. Companii precum Alphabet, prin divizia Isomorphic Labs, și Microsoft dezvoltă la rândul lor modele AI pentru descoperirea de medicamente și analiză biomedicală. Pe măsură ce aceste tehnologii evoluează, cercetătorii speră că inteligența artificială va putea reduce semnificativ timpul necesar pentru dezvoltarea tratamentelor și va deschide noi direcții în lupta împotriva bolilor.

(sursa: Mediafax)