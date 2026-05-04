Modernizare de parcări

Creșterea fluxului de vizitatori în orașul portuar bănățean Moldova Nouă, care se face simțită o dată cu venirea primăverii și a reluării tranzitului cu feribotul peste Dunăre, a accelerat preocuparea edililor locali pentru parcările rutiere din oraș.

În acest sens, în cadrul celei mai recente ședințe de plen a consilierilor locali, a fost adoptată o hotărâre privind susținerea, de la bugetul local a unei investiții de modernizare a parcărilor existente pe o suprafață însumată de 3.735 de metri pătrați.

Valoarea totală a investiției este de peste 475 de mii de lei, fără TVA.

Imagine de generic