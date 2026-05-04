Prins de radar cu 205 km/h în localitatea Șuștra.

Duminică, 3 mai 2026, în intervalul orar 15:00-19:00, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au organizat și desfășurat o acțiune „RELEU”, pentru prevenirea accidentelor de circulație.

În cadrul acestei acțiuni s-a urmărit reducerea riscului rutier, impunerea respectării regimului legal de viteză și adoptarea unei conduite preventive în trafic.

De asemenea, acțiunea a fost desfășurată în sistem RELEU, în același interval orar, și pe raza județelor Caraș-Severin și Mehedinți.

Pentru abaterile constatate au fost aplicate 49 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 19.845 lei, dintre care 39 pentru nerespectarea limitelor legale de viteză, 1 pentru nepurtarea centurii de siguranță și 9 pentru alte abateri la regimul rutier.

Totodată, au fost reținute 14 permise de conducere, dintre care 12 pentru depășirea limitelor legale de viteză, 1 pentru efectuarea unei depășiri neregulamentare și 1 pentru alte abateri la regimul rutier, fiind retrase și 3 certificate de înmatriculare.

În jurul orei 15:30, pe DN 6, în localitatea Șuștra, a fost depistat un bărbat de 35 de ani, conducând o motocicletă cu viteza de 205 km/h pe un segment de drum limitat la 50 km/h, depășind astfel limita legală de viteză cu 155 km/h, a informat IPJ Timiş.

Acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 4.050 de lei și cu suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 120 de zile.

Polițiștii rutieri vor acționa și în perioada următoare pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente.

