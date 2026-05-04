Prins de radar cu 205 km/h în localitatea Șuștra

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Prins de radar cu 205 km/h în localitatea Șuștra

Prins de radar cu 205 km/h în localitatea Șuștra.

Duminică, 3 mai 2026, în intervalul orar 15:00-19:00, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au organizat și desfășurat o acțiune „RELEU”, pentru prevenirea accidentelor de circulație.

În cadrul acestei acțiuni s-a urmărit reducerea riscului rutier, impunerea respectării regimului legal de viteză și adoptarea unei conduite preventive în trafic.

De asemenea, acțiunea a fost desfășurată în sistem RELEU, în același interval orar, și pe raza județelor Caraș-Severin și Mehedinți.

Pentru abaterile constatate au fost aplicate 49 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 19.845 lei, dintre care 39 pentru nerespectarea limitelor legale de viteză, 1 pentru nepurtarea centurii de siguranță și 9 pentru alte abateri la regimul rutier.

Totodată, au fost reținute 14 permise de conducere, dintre care 12 pentru depășirea limitelor legale de viteză, 1 pentru efectuarea unei depășiri neregulamentare și 1 pentru alte abateri la regimul rutier, fiind retrase și 3 certificate de înmatriculare.

În jurul orei 15:30, pe DN 6, în localitatea Șuștra, a fost depistat un bărbat de 35 de ani, conducând o motocicletă cu viteza de 205 km/h pe un segment de drum limitat la 50 km/h, depășind astfel limita legală de viteză cu 155 km/h, a informat IPJ Timiş.

Acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 4.050 de lei și cu suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 120 de zile.

Polițiștii rutieri vor acționa și în perioada următoare pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente.

CITEȘTE ȘI: Zuckerberg investește 500 de milioane de dolari în AI pentru a accelera tratamentul oamenilor

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *