Două elicoptere Black Hawk intervin la incendiile din Banat. Flăcările au cuprins 200 de hectare (video)

Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Forțele terestre și aeriene continuă lupta cu flăcările în județul Caraş-Severin, unde incendiile de vegetație și fond forestier au afectat, până în prezent, o suprafață de aproximativ 200 de hectare, intervențiile fiind în desfășurare în mai multe zone.

În cursul acestei dimineți, a fost executată o recunoaștere aeriană, în urma căreia a mai fost identificat un focar în zona localității Ilova. Având în vedere amploarea incendiilor, sprijinul aerian a fost suplimentat cu încă un elicopter Black Hawk.

Astfel, situația incendiilor se prezintă după cum urmează:

Ilova – Slatina-Timiș:
– 2 focare active
– suprafață afectată: aproximativ 64 ha

Teregova – Armeniș:
– 1 focar activ
– suprafață afectată: aproximativ 136 ha

Intervențiile sunt susținute atât aerian, cât și terestru, acționând 2 elicoptere Black Hawk aparținând IGAv al MAI, alături de 25 de militari din cadrul ISU Caraș-Severin, cu mijloace specifice de intervenție.

Echipajele operative depun eforturi susținute pentru limitarea și lichidarea incendiilor, intervențiile fiind îngreunate de terenul accidentat. Acțiunile se desfășoară în cooperare permanentă între forțele terestre și cele aeriene, în vederea gestionării eficiente a situației operative.

Situația rămâne în dinamică.

„Reamintim cetățenilor că arderea vegetației uscate este strict interzisă și poate avea consecințe grave asupra mediului, bunurilor și vieții oamenilor. Nerespectarea acestor măsuri constituie contravenție și se sancționează conform legislației în vigoare.

Informații utile despre comportamentul în situații de urgență pot fi regăsite accesând fiipregatit.ro și descărcând aplicația DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play” – ISU Caraş-Severin.

Sursa imagini: ISU Caraş-Severin

