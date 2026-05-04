Inovație în educație, la UVT: șase programe noi de licență și un masterat atractiv, pentru generația 2026.

Ca în fiecare an, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) face „upgrade” ofertei educaționale.

Pentru sesiunile de admitere 2026, UVT adaugă șase programe noi de studii universitare de licență – dintre care patru sunt unice în România – și un program de studii universitare de masterat:

programul de studii universitare de licență Design de jocuri digitale – Artă și efecte vizuale (în limba engleză) – unic în țară;

– unic în țară; programul de studii universitare de licență Kinetoterapie și motricitate specială (în limba engleză) ;

; programul de studii universitare de licență cu dublă specializare Educație fizică și sportivă – Sport și performanță motrică – unic în țară;

– unic în țară; programele de studii universitare de licență didactică cu dublă specializare Chimie – Biologie, Geografie – Limba și literatura engleză și Fizică – Chimie – ultimele 2 unice în țară;

ultimele 2 unice în țară; programul de studii universitare de masterat Prevenție, refacere și recuperare în sport.

Program unic în România, la FAD UVT

În ultimii ani, Timișoara a devenit un pol regional pentru game development, animație și multimedia, iar UVT răspunde direct acestei evoluții. Facultatea de Arte și Design lansează programul de studii universitare de licență Design de jocuri digitale – Artă și efecte vizuale (în limba engleză), un program interdisciplinar care combină arta vizuală, animația 3D, designul interactiv și tehnologiile software.

Este un program unic în România, creat pentru tinerii care vor să proiecteze și să implementeze produse digitale interactive de înalt nivel, valorificând atât creativitatea artistică, cât și rigoarea tehnică necesară industriei contemporane. În plus, cei care vor să aprofundeze domeniul, pot continua cu programul de studii universitare de masterat Game Art, deja existent.

Licență didactică cu dublă specializare – o premieră în vestul țării

UVT își reconfirmă obiectivul de a sprijini dezvoltarea învățământului preuniversitar din România. Astfel, devine prima universitate din regiunea de vest a țării care introduce trei programe de studii universitare de licență didactică cu dublă specializare (două dintre ele unice la nivel național), dedicate formării de cadre didactice pentru sistemul de învățământ preuniversitar:

Chimie – Biologie;

Fizică – Chimie;

Geografie – Limba și literatura engleză.

Aceste programe, cu o durată de 4 ani, sunt create în colaborare cu facultățile de profil și Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), fiind construite pe două paradigme moderne – EBTE (Evidence-Based Teacher Education) și PBTE (Practice-BasedTeacher Education) -, pentru a reduce ruptura dintre teorie și realitatea clasei, promovând abordări pedagogice centrate pe elev, metode inovatoare de predare și interdisciplinaritate. Absolvenții pot preda în învățământul preuniversitar în oricare dintre cele două domenii ale specializării lor.

Trei programe noi pentru pasionații de mișcare, la FEFS

Pentru cei interesați de domeniul educației fizice, al recuperării și al performanței sportive, Facultatea de Educație Fizică și Sport propune trei programe de studii universitare noi și bine structurate:

Educație fizică și sportivă – Sport și performanță motrică (program de studii universitare de licență cu dublă specializare)

Program unic în România, cu o durată de 4 ani, acesta combină două specializări într-una singură. Absolvenții pot deveni atât profesori de educație fizică și sport în învățământul secundar, cât și profesori-antrenori în sportul de performanță, dobândind competențele necesare pentru a realiza selecția și orientarea sportivilor, aplicarea curriculumului specific unităților de învățământ cu profil sportiv și coordonarea activității în cadrul cluburilor sportive școlare sau private.

Kinetoterapie și motricitate specială (în limba engleză) (ciclul de studii universitare de licență)

Având o durată de 3 ani, acest program de studii universitare de licență este orientat spre formarea specialiștilor în prevenție, evaluare și recuperare funcțională. Pe parcursul studiilor, studenții dobândesc cunoștințe în domenii precum anatomia, biomecanica, fiziologia și patologia, precum și în aplicarea metodelor de fizioterapie utilizate în prevenirea, tratamentul și recuperarea afecțiunilor musculo-scheletice, neurologice și posturale. Totodată, accentul se pune și pe studiul tehnicilor moderne de reabilitare, al tehnicilor și abilităților motrice speciale, precum și al tehnicilor de fizioterapie bazată pe dovezi științifice.

Prevenție, refacere și recuperare în sport (ciclul de studii universitare de masterat)

Adresat cu precădere absolvenților de studii universitare de licență în domeniile educației fizice și sportului, kinetoterapiei, medicinei și psihologiei, dar și tuturor celor interesați să își dezvolte competențe avansate în prevenirea accidentărilor, optimizarea refacerii după efortul fizic și a recuperării în patologiile asociate practicării sportului, acesta este un program unic în România, cu o durată de 2 ani, care oferă absolvenților oportunitatea de a deveni fizioterapeuți specialiști sau fizioterapeuți sportivi.

O ofertă educațională vastă, pentru orice tip de viitor

Universitatea de Vest din Timișoara pune la dispoziția candidaților 89 de programe de studii universitare de licență și 96 de programe de studii universitare de masterat, din 35 de domenii – de la matematică și științe ale naturii, științe biologice sau științe sociale, până la științe umaniste, arte și știința sportului și educației fizice.

Pentru a avea acces la informații complete, exclusive și esențiale privind oferta educațională a Universității de Vest din Timișoara, abonează-te la newsletterul nostru pe admitere.uvt.ro!