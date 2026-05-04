Temperaturile urcă spre 28 de grade. Prognoza pe două săptămâni. Vremea în Banat.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis luni prognoza pentru următoarele două săptămâni, respectiv 4-17 mai.

Soarele pare că își face tot mai simțită prezența, mercurul în termometre urcând până spre 28 de grade, dar vor fi și ploi aproape în fiecare zi.

BANAT

În prima săptămână de prognoză valorile termice diurne se vor situa în general peste cele specifice perioadei, iar media maximelor va avea variații între 24 și 28 de grade.

Cea de-a doua săptămână va debuta cu maxime de temperatură în medie de 26…27 de grade, apoi acestea vor scădea și se vor situa între 21 și 24 de grade.

Minimele termice vor fi în creștere de la o medie de 6…7 grade în dimineața zilei de 5 mai, până la una de 13 grade în cea de 7 mai.

În intervalul 8-10 mai, media temperaturilor minime va fi de 10…12 grade, iar în 11-12 mai se va situa în jurul valorii de 13 grade.

În zilele care vor urma se va resimți o scădere a acestor valori, cu aproximativ 3…4 grade. După data de 6 mai, local și temporar, vor fi posibile averse aproape în fiecare zi.

(sursa: Mediafax)