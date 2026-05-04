Fără apă caldă și apă rece hidrofor, marți 4 mai, pe mai multe străzi din Timișoara.

Marți, 05 mai 2026, între orele 8 și 17, Colterm întrerupe furnizarea apei calde de consum și a apei reci hidrofor la PT 20, pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la instalațiile conexe din punctul termic.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Baader, Alexandru Golescu, Înfrățirii, Take Ionescu, Tapia, Splaiul Protopop Meletie Drăghici, Drăgășani.

Total branșamente afectate: 26

„La reluarea furnizării, apa poate prezenta urme de turbiditate pentru scurt timp. Vă recomandăm să nu o folosiți în scopuri menajere până la limpezire”, transmit reprezentanții Colterm.