Incendiu pe o stradă din Timișoara, o persoană a fost găsită carbonizată într-o autoutilitară

La data de 3 mai 2026, în jurul orei 02:50, polițiștii au fost sesizați cu privire la izbucnirea unui incendiu la o autoutilitară aflată pe strada Martir Herman Sporer din municipiul Timișoara. Totodată, incendiul s-a extins și la anexele unei societăți comerciale din apropiere, fiind înregistrate pagube materiale.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție și pompieri din cadrul ISU Timiș, care au lichidat incendiul, iar în interiorul autoutilitarei a fost identificată o persoană carbonizată, a cărei identitate urmează a fi stabilită, a informat IPJ Timiş.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului și luării măsurilor legale ce se impun.

