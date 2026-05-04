Circulaţia feroviară, întreruptă temporar pe distanţa Băile Calacea – Sînandrei (secţia Timişoara Nord-Arad) după ruperea pantografului unei locomotive şi a liniei de contact.

Circulaţia feroviară este întreruptă, luni seară, pe distanţa Băile Calacea – Sînandrei (secţia Timişoara Nord-Arad) după ruperea pantografului unei locomotive şi a liniei de contact. Până în prezent, este afectată circulaţia a şase trenuri.

Reprezentanţii Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA au anunţat, pe intervalul Băile Calacea – Sînandrei, este întreruptă circulaţia feroviară, ca urmare a lipsei de tensiune în linia de contact.

”Cauza acestui incident este atribuită ruperii pantografului locomotivei trenului R 2610 şi a liniei de contact, incident raportat de mecanicul locomotivei. În consecinţă, pe distanţa Ronaţ Triaj – Ortişoara, linia de contact a fost scoasă de sub tensiune. Momentan este afectată circulaţia trenurilor 2619, 3770, 3117, 10514, 11500 şi 2611, iar în funcţie de momentul reluării circulaţiei cu tracţiune electrică, există posibilitatea să fie afectate şi alte trenuri”, a arătat sursa citată, citată de news.ro.

Personalul feroviar intervine pentru remedierea deranjamentelor şi repunerea sub tensiune a liniei de contact, astfel încât circulaţia să fie reluată în condiţii normale şi de siguranţă.