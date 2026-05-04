Fetiță de 13 ani, pe trotinetă, accidentată grav de o mașină, în Timiș

Un bărbat, de 54 de ani, a condus o autoutilitară pe strada Coloman Wallisch din municipiul Lugoj, dinspre strada Ion Huniade, iar la un moment dat a surprins și accidentat o minoră de 13 ani, care traversa strada neregulamentar, pe trotinetă.

În urma impactului, fetița a fost rănită, fiind transportată la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, a transmis IPJ Timiș

A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

