„6 inimi 3 greșeli”, o comedie pe cinste, la Timișoara

Publicat în de Codrina Tomov
Sala Capitol a Filarmonicii de Stat Banatul din Timișoara va găzdui în 18 mai, cu începere de la ora 19, o reprezentație cu spectacolul „6 inimi 3 greșeli”, o producție a Teatrului Maidan în regia lui Paul Ipate și Andrei Mateiu.

Totul începe cu o seară relaxată între prieteni… până când „joaca nevinovată” devine un adevărat test de sinceritate!

Dintr-odată, lucrurile scapă de sub control, iar adevărurile ies la lumină exact când te aștepți mai puțin.

Un spectacol modern, provocator și delicios de comic, despre cupluri, tentații, alegeri (inspirate sau… mai puțin inspirate) și acele adevăruri pe care, sincer, nimeni nu le vrea spuse cu voce tare.

O oglindă ironică și savuroasă a relațiilor actuale, în care sigur o să recunoști pe cineva – dacă nu chiar pe tine!

Îmbinând comedia de situație cu momente emoționante, „6 inimi 3 greșeli” te face să râzi în hohote, dar și să te gândești puțin, preț de un minut: oare iubirea rezistă mereu… sau doar atunci când nu e pusă la încercare?

Tu ce ai fi făcut în locul lor?

Din distribuție fac parte Doina Teodoru, Mădălina Craiu, Monica Odagiu, Paul Ipate, Andrei Mateiu, Radu Micu și Ionuț Negoi.

