Grecia înăsprește regulile pe plaje. În 13 locații noi sunt interzise șezlongurile și umbrelele de soare.

Pe 1 mai, autoritățile grecești au anunțat că extind lista așa-numitelor zone „interzise șezlongurilor”, zone concepute pentru a limita impactul turismului asupra coastei.

În 13 locații noi, închirierea de umbrele de soare este acum interzisă, la fel ca și barurile și rulotele cu mâncare. Ambarcațiunile de agrement nu mai sunt permise, iar adunările de mai mult de zece persoane cu muzică sunt, de asemenea, interzise, potrivit Le Figaro.

Scopul măsurilor este de a conserva plajele cu o valoare estetică, geomorfologică și ecologică ridicată. Această măsură vine în contextul supraturismului, unde anul trecut Grecia a primit 38 de milioane de vizitatori, un record pentru al treilea an consecutiv, într-o țară cu doar 10 milioane de locuitori.

În total, 251 de plaje sunt acum supuse acestui regim de protecție sporită.

Plajele nou incluse sunt situate pe insule turistice populare, precum Corfu, Koufonisia, Creta și Lefkada, dar și în Parcul Național Lagunele Missolonghi-Etolikó. Schema vizează nu doar plajele emblematice din apropierea stațiunilor importante, ci și țărmurile mai îndepărtate, cum ar fi anumite golfuri accesibile doar cu barca în Insulele Ionice.

Alte zone sunt afectate și în jurul Chaniei, principalul oraș din vestul Cretei, iar unele dintre aceste plaje se află în interiorul sau se învecinează cu siturile Natura 2000, rețeaua europeană concepută pentru a proteja habitatele și speciile sensibile, potrivit aceleiași surse.

Închirierea unui șezlong, cumpărarea unui cocktail sau mâncarea la un club de plajă nu sunt permise. Experiența este redusă în ceea ce privește serviciile, dar îmbunătățită în ceea ce privește liniștea.

Protecția plajelor face parte dintr-un set mai amplu de măsuri care vizează reglementarea fluxului turistic.

În vara anului 2023, pe populara insulă turistică Paros, locuitorii au lansat ceea ce a devenit cunoscută sub numele de „mișcarea prosoapelor” pentru a protesta împotriva barurilor și restaurantelor care ocupau ilegal porțiuni mari de nisip cu facilitățile lor.

„Mișcarea prosoapelor” a deschis calea și pentru reglementări naționale mai stricte.

Din martie 2024, autoritățile au impus ca 70% din zonele de plajă să rămână libere de șezlonguri, un prag ridicat la 85% în zonele Natura 2000. Respectarea acestor cote este monitorizată de agenți de la sol și de survoluri cu drone.

O aplicație permite, de asemenea, utilizatorilor să raporteze încălcări (ocupare ilegală, depășirea zonelor desemnate), care pot duce la amenzi de până la 220.000 de euro.

(sursa: Mediafax)