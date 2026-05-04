Administrația USR a Timișoarei reinventează matematica. HCL-ul votat cu două valori diferite

Consiliul Local Timișoara a aprobat un proiect de 72,3 milioane lei, dar Raportul de specialitate anexat introduce o „valoare totală” de 37,15 milioane lei care nu poate fi explicată sau integrată în structura bugetară. Eroarea a trecut prin întregul circuit administrativ și a fost adoptată prin vot în plen, fără corecții.

La Timișoara, proiectele de zeci de milioane de lei sunt votate pe baza unor documente care, cel puțin în unele cazuri, nu trec testul elementar al coerenței aritmetice. Cel mai recent exemplu, HCL 171/2026, adoptată în 24 aprilie 2026, actualizează valoarea proiectului „Asigurarea unui transport public local ecologic prin achiziția de autobuze electrice” la 72.345.661,60 lei. În Raportul de specialitate anexat apare însă o a doua „valoare totală”, de 37.156.730,67 lei, care nu poate fi derivată din nicio componentă a proiectului și nu este explicată în document. În forma publicată, cifra rămâne o valoare orfană într-un act care a stat la baza votului Consiliului Local.

Hotărârea pare tehnică, dar cifrele sunt politice

HCL nr. 171/2026 se prezintă, la nivel formal, ca o intervenție strict tehnică asupra unui proiect deja aprobat. Nu este vorba despre inițierea unei investiții noi, ci despre modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 205 din 28 aprilie 2025, prin care fusese aprobat proiectul „Asigurarea unui transport public local ecologic prin achiziția de autobuze electrice”, identificat prin Cod SMIS 341045 și finanțat prin Programul Regional Vest 2021–2027, Intervenția Regională 4.1 – Mobilitate urbană sustenabilă.

Lanțul administrativ este complet și, la prima vedere, riguros. Proiectul de hotărâre este inițiat prin Referatul de aprobare nr. TMI2026-017374 din 17 aprilie 2026, semnat de primarul Municipiului Timișoara, Dominic Samuel Fritz. Este susținut de Raportul de specialitate nr. TMI2026-017501 din 19 aprilie 2026, întocmit de Direcția Incubator de Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin Serviciul Finanțări Nerambursabile.

Documentația este completată de Avizul Direcției Economice nr. TMI2026-017640 din 20 aprilie 2026 și de Avizul Direcției Juridice din 22 aprilie 2026, ambele anexate raportului de specialitate. La acestea se adaugă procesele-verbale de avizare ale comisiilor de specialitate din Consiliul Local, de la dezvoltare urbanistică și patrimoniu până la administrație locală și servicii publice.

Din punct de vedere procedural, nimic nu pare să lipsească. Hotărârea este adoptată cu 19 voturi pentru, în baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și a Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

La nivel de conținut, modificarea propusă are o justificare aparent banală, care vizează actualizarea valorii proiectului în urma creșterii cotei TVA de la 19% la 21%, în conformitate cu Instrucțiunea nr. 30.P din 1 octombrie 2025 emisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 2021–2027.

Referatul de aprobare explică clar această ajustare. Documentul consemnează că, „pentru încheierea Actului Adițional nr. 2 la contractul de finanțare nr. 255/30.04.2025, este necesară prezentarea unei Hotărâri a Consiliului local al Municipiului Timișoara, pentru aprobarea valorilor provenite din mărirea cotei de TVA aferentă cheltuielilor proiectului”, precizând că „TVA aferent cheltuielilor eligibile de tip mijloace de transport în comun (autobuze electrice) reprezintă cheltuială neeligibilă”.

În același document se arată că suplimentarea valorii proiectului este de „1.133.205,60 lei, reprezentând TVA neeligibil aferent cheltuielilor eligibile”, iar valoarea totală a proiectului devine „72.345.661,60 lei TVA inclus”.

Acest tip de ajustare nu este neobișnuit în proiectele finanțate din fonduri europene. Modificările de TVA, tratamentul fiscal al cheltuielilor eligibile și necesitatea încheierii unor acte adiționale sunt proceduri standard în cadrul Programului Regional Vest. Din acest punct de vedere, HCL 171/2026 nu ridică, în sine, suspiciuni de oportunitate sau de legalitate.

Și totuși, tocmai această aparență de normalitate face ca problema reală să fie mai ușor de trecut cu vederea.

Pentru că, dincolo de cadrul legal corect și de explicația fiscală coerentă, documentația care susține hotărârea conține o discontinuitate numerică ce nu poate fi integrată în logica proiectului. Nu este o diferență de rotunjire și nu este o variație minoră. Este o valoare care apare în Raportul de specialitate fără să fie definită, fără să fie explicată și fără să poată fi dedusă din celelalte cifre ale proiectului.

Această inadvertență fragrantă nu ține de oportunitatea investiției și nu ține de dezbaterea politică asupra transportului public. Ține exclusiv de calitatea documentației administrative. Iar atunci când o hotărâre de peste 72 de milioane de lei este fundamentată pe documente în care apar valori care nu se leagă între ele, discuția nu mai este despre TVA sau despre autobuze electrice, ci despre mecanismul intern prin care aceste documente sunt redactate, verificate și trimise spre vot.

Matematica oficială din referatul de aprobare

Dacă Raportul de specialitate ridică probleme de coerență, Referatul de aprobare, documentul inițiat de primarul Municipiului Timișoara, Dominic Samuel Fritz, prin Referatul nr. TMI2026-017374 din 17 aprilie 2026, oferă, în schimb, o structură financiară clară, liniară și verificabilă. Tocmai această diferență de rigoare între cele două documente face ca ruptura din raport să fie cu atât mai vizibilă.

Referatul pornește de la datele aprobate anterior prin Hotărârea Consiliului Local nr. 205 din 28 aprilie 2025 și le actualizează strict în funcție de modificarea cotei de TVA, în baza Instrucțiunii nr. 30.P din 1 octombrie 2025 emisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 2021–2027.

Textul documentului nu lasă loc de ambiguități. Se arată că proiectul „Asigurarea unui transport public local ecologic prin achiziția de autobuze electrice”, Cod SMIS 341045, a fost inițial aprobat cu o valoare totală de 71.212.456,00 lei, inclusiv TVA, din care 60.447.002,80 lei reprezintă valoarea eligibilă, iar 10.765.453,20 lei valoarea neeligibilă.

Această structură este importantă, pentru că stabilește baza de calcul. Valoarea eligibilă — cea decontată din fonduri europene — rămâne constantă. Modificarea intervine exclusiv asupra componentei neeligibile, acolo unde TVA aferent achiziției de mijloace de transport este tratat ca cheltuială neeligibilă.

Referatul precizează fără echivoc motivul intervenției: „pentru încheierea Actului Adițional nr. 2 la contractul de finanțare nr. 255/30.04.2025, este necesară prezentarea unei Hotărâri a Consiliului local al Municipiului Timișoara, pentru aprobarea valorilor provenite din mărirea cotei de TVA aferentă cheltuielilor proiectului”, subliniind că „TVA aferent cheltuielilor eligibile de tip mijloace de transport în comun (autobuze electrice) reprezintă cheltuială neeligibilă”.

În consecință, suplimentarea bugetului este calculată exact și explicit: „valoarea totală a proiectului … se suplimentează cu 1.133.205,60 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile”.

După această ajustare, valoarea totală a proiectului devine 72.345.661,60 lei TVA inclus, păstrând neschimbată valoarea eligibilă de 60.447.002,80 lei și majorând valoarea neeligibilă la 11.898.658,80 lei.

Contribuția proprie a Municipiului Timișoara este recalculată în mod corespunzător și ajunge la 13.107.598,86 lei, structurată în două componente distincte. Astfel, apar suma de 1.208.940,06 lei, reprezentând cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă, și 11.898.658,80 lei, reprezentând totalul cheltuielilor neeligibile.

Această succesiune de valori are o logică internă coerentă. Diferența dintre valoarea inițială și cea actualizată corespunde exact majorării TVA. Valorile eligibile și neeligibile sunt corelate între ele. Contribuția proprie este calculată corect în raport cu structura bugetului.

Cu alte cuvinte, Referatul de aprobare funcționează ca un document financiar complet. Fiecare cifră are un rol, fiecare diferență este justificată, iar rezultatul final poate fi verificat prin simplă aritmetică.

Tocmai această coerență transformă Referatul într-un punct de referință pentru restul documentației. El stabilește „matematica oficială” a proiectului, cea pe care se bazează articolele hotărârii votate de Consiliul Local.

În această ecuație, orice valoare care nu poate fi derivată din aceste cifre devine imediat suspectă. Nu pentru că ar indica o intenție, ci pentru că iese din logica documentului. Iar când această valoare apare nu într-un document marginal, ci în Raportul de specialitate care însoțește hotărârea, problema nu mai poate fi tratată ca o simplă inadvertență.

Raportul de specialitate și cifra care rupe documentul

Dacă Referatul de aprobare oferă o linie financiară coerentă, Raportul de specialitate nr. TMI2026-017501 din 19 aprilie 2026, întocmit de Direcția Incubator de Proiecte – Serviciul Finanțări Nerambursabile din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, este locul în care această coerență se fracturează. Documentul este semnat la nivel de structură de către directorul executiv al direcției, șeful de serviciu și membrii echipei de implementare desemnați prin Dispoziția Primarului nr. DP2026-000348/11.03.2026, fiind, în mod formal, fundamentul tehnic al hotărârii supuse votului Consiliului Local.

Raportul reia, în prima parte, cadrul legal și financiar deja prezentat în Referatul de aprobare. Sunt invocate Instrucțiunea nr. 30.P/01.10.2025 emisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest și contractul de finanțare nr. 255/30.04.2025, semnat între U.A.T. Municipiul Timișoara și Autoritatea de Management pentru Programul Regional Vest 2021–2027. Sunt reluate valorile inițiale ale proiectului — 71.212.456,00 lei total, 60.447.002,80 lei eligibil, 10.765.453,20 lei neeligibil — precum și logica suplimentării cu 1.133.205,60 lei ca urmare a creșterii TVA.

Până în acest punct, documentul este aliniat cu Referatul de aprobare. Coerența se menține inclusiv în formularea justificării: „propunerea este de majorare a valorii totale a proiectului (…) cu 1.133.205,60 lei, cheltuieli neeligibile ce reprezintă diferența cotei de TVA de la 19% la 21%”.

Ruptura apare în momentul în care raportul introduce valorile actualizate. Citatul integral este esențial, pentru că exact formularea documentului generează problema:

„Valoarea totală a proiectului „Asigurarea unui transport public local ecologic prin achiziția de autobuze electrice”, Cod SMIS – 341045 este de 37.156.730,67 lei TVA inclus, din care valoarea totală eligibilă 72.345.661,60 lei TVA inclus, din care valoarea totală eligibilă 60.447.002,80 lei și valoarea totală neeligibilă 11.898.658,80 lei.”

Formularea nu este ambiguă. Nu există delimitări grafice sau explicații care să sugereze că prima sumă ar avea un statut diferit. Expresia „valoarea totală a proiectului” este atribuită direct sumei de 37.156.730,67 lei, după care, în aceeași frază, este introdusă valoarea de 72.345.661,60 lei, care reprezintă, conform tuturor celorlalte documente, totalul real al proiectului. Însă aceasta mențiune nu aparte în document.

Această juxtapunere creează o discontinuitate logică imposibil de reconciliat prin interpretare. Nu este vorba despre o diferență de exprimare sau despre o variație de formulare. Este o contradicție directă între două valori totale atribuite aceluiași proiect, în interiorul aceluiași paragraf.

Mai mult, structura frazei amplifică problema. După menționarea sumei de 37.156.730,67 lei ca „valoare totală”, textul continuă cu „din care valoarea totală eligibilă 72.345.661,60 lei”, ceea ce introduce o inversare logică. Mai exact, o componentă („valoare eligibilă”) este mai mare decât totalul din care ar trebui să facă parte. În termeni strict aritmetici, construcția este ilogică și imposibilă. Aceasta este prima incongruență.

A doua este de natură structurală. Raportul reia corect, în continuare, valorile eligibilă și neeligibilă — 60.447.002,80 lei și 11.898.658,80 lei — exact aceleași cifre prezentate în Referatul de aprobare și ulterior în articolele HCL 171/2026. Cu alte cuvinte, documentul conține simultan o valoare totală corectă și o valoare totală care nu poate fi integrată în același sistem de referință.

A treia incongruență ține de lipsa oricărei explicații. Raportul nu introduce notații, nu face trimiteri la anexe, nu delimitează etape sau subcomponente ale proiectului. Suma de 37.156.730,67 lei nu este explicată înainte și nu este clarificată după. Ea apare și rămâne în text ca o valoare completă, dar fără funcție.

Acesta este punctul în care documentul încetează să mai fie doar imperfect și devine problematic. Pentru că nu mai este vorba despre o eroare de redactare izolată într-un tabel sau despre o virgulă plasată greșit într-un calcul. Este o propoziție care, în ansamblul ei, nu mai respectă logica internă a documentului.

Din punct de vedere administrativ, miza acestei incongruențe este mai mare decât ar părea la prima vedere. Raportul de specialitate nu este un document auxiliar, ci unul dintre actele pe baza cărora consilierii locali își fundamentează votul. El sintetizează argumentele tehnice și financiare și ar trebui să ofere o imagine coerentă asupra proiectului.

Introducerea unei valori care nu poate fi corelată cu restul cifrelor nu mai este doar o eroare de formă. Este o ruptură de coerență într-un document care ar trebui să fie, prin definiție, exact.

Ce nu poate fi cifra de 37,15 milioane lei

După momentul în care Raportul de specialitate introduce suma de 37.156.730,67 lei ca „valoare totală a proiectului”, analiza nu mai ține de interpretare, ci de verificare aritmetică elementară. Pentru că, într-un document financiar, orice valoare trebuie să poată fi urmărită, derivată sau cel puțin încadrată într-o categorie bugetară clară. În cazul de față, acest lucru nu este posibil.

Punctul de referință rămâne Referatul de aprobare nr. TMI2026-017374 din 17 aprilie 2026, inițiat de primarul Municipiului Timișoara, document care stabilește fără echivoc parametrii financiari ai proiectului „Asigurarea unui transport public local ecologic prin achiziția de autobuze electrice”, Cod SMIS 341045. Acolo, structura bugetară este explicită: valoarea totală inițială de 71.212.456,00 lei este majorată cu 1.133.205,60 lei, ajungând la 72.345.661,60 lei TVA inclus, din care 60.447.002,80 lei reprezintă valoarea eligibilă și 11.898.658,80 lei valoarea neeligibilă.

Aceste cifre sunt reluate în dispozitivul HCL 171/2026 și sunt cele pe care s-a votat efectiv în plenul Consiliului Local din 24 aprilie 2026. Din acest punct de vedere, cadrul numeric oficial este stabil și verificabil.

În acest context, orice altă valoare introdusă în documentația anexată trebuie să fie compatibilă cu acest sistem. Suma de 37.156.730,67 lei nu îndeplinește această condiție.

Nu poate reprezenta valoarea totală a proiectului, pentru că aceasta este definită explicit ca fiind 72.345.661,60 lei. Nu există nicio variantă în care aceeași investiție să aibă simultan două totaluri distincte, fără o delimitare clară între ele.

Nu poate reprezenta valoarea eligibilă. Aceasta este stabilită la 60.447.002,80 lei și este constantă între Referatul de aprobare, Raportul de specialitate și articolele hotărârii. Diferența dintre 37,15 milioane lei și 60,44 milioane lei este prea mare pentru a putea fi explicată prin ajustări marginale sau rotunjiri.

Nu poate reprezenta valoarea neeligibilă, care este de 11.898.658,80 lei după actualizarea TVA. Diferența dintre cele două sume este de ordinul zecilor de milioane de lei, ceea ce exclude orice posibilitate de confuzie între categorii.

Nu poate reprezenta diferența de TVA. Referatul de aprobare precizează explicit că suplimentarea este de 1.133.205,60 lei. Această sumă este confirmată și în Raportul de specialitate, înainte de introducerea valorii de 37.156.730,67 lei.

Nu poate fi obținută prin combinarea valorilor eligibile și neeligibile, nici prin scăderi, nici prin adunări. Nu corespunde nici unei jumătăți, nici unui procent recognoscibil din totalul proiectului. Nu este nici măcar apropiată de o valoare intermediară logică.

Această imposibilitate de integrare este dublată de o anomalie de structură deja amintită. În aceeași frază în care apare suma de 37.156.730,67 lei ca „valoare totală”, textul continuă cu formularea „din care valoarea totală eligibilă 72.345.661,60 lei”.

Din punct de vedere logic, această construcție este imposibilă. O componentă nu poate fi mai mare decât întregul din care face parte. Aceasta nu este o problemă de interpretare, ci o contradicție directă în interiorul aceleiași propoziții.

În lipsa unei explicații oficiale, suma de 37.156.730,67 lei nu poate fi asociată niciunei categorii bugetare, niciunei etape de implementare și niciunei structuri de finanțare din cadrul proiectului. Nu este definită înainte de apariție și nu este clarificată ulterior.

Cifra apare în document, dar nu se leagă de nicio structură financiară. Nu este total, nu este subtotal, nu este diferență. În forma publicată, este o valoare orfană.

Această concluzie nu introduce o opinie, ci constată o situație verificabilă. Pentru că într-un document financiar, fiecare cifră are un rol. Iar atunci când o cifră nu poate fi încadrată în niciun rol, problema nu este a cititorului care o interpretează, ci a documentului care o conține.

Nu este doar o greșeală de redactare, ci o problemă de circuit administrativ

În momentul în care o valoare nu poate fi integrată în structura financiară a unui proiect, prima reacție reflexă este să fie tratată ca o simplă eroare de redactare. În cazul de față, această explicație este insuficientă. Nu pentru că eroarea ar fi mai gravă în sine, ci pentru că locul în care apare și traseul pe care îl parcurge documentul îi schimbă semnificația.

Raportul de specialitate nr. TMI2026-017501 din 19 aprilie 2026 nu este un document auxiliar. Este actul tehnic care fundamentează hotărârea Consiliului Local. El este întocmit în cadrul Direcției Incubator de Proiecte a Primăriei Municipiului Timișoara, prin Serviciul Finanțări Nerambursabile, și este asumat la nivel instituțional prin semnături din partea conducerii direcției și a echipei de implementare desemnate prin Dispoziția Primarului nr. DP2026-000348 din 11 martie 2026.

Mai departe, acest raport nu rămâne în interiorul direcției care l-a redactat. El este însoțit de Avizul Direcției Economice nr. TMI2026-017640 din 20 aprilie 2026, structură responsabilă, prin natura atribuțiilor sale, de verificarea coerenței financiare a documentelor care implică bugetul local. Este, de asemenea, însoțit de Avizul Direcției Juridice din 22 aprilie 2026, care certifică conformitatea documentației cu prevederile legale invocate în hotărâre, respectiv Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

În paralel, proiectul de hotărâre și anexele sale, inclusiv Raportul de specialitate, sunt supuse avizării în cadrul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara. Documentul menționează explicit parcurgerea Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, a Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, a Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, precum și a Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte.

Acest traseu instituțional este important. Pentru că el definește exact numărul de filtre prin care un document trece înainte de a ajunge în plenul Consiliului Local. În mod teoretic, fiecare dintre aceste etape adaugă un nivel de verificare: tehnică, economică, juridică și politică.

Și totuși, în forma publicată, Raportul de specialitate conține în continuare formularea: „Valoarea totală a proiectului (…) este de 37.156.730,67 lei TVA inclus”, urmată, în aceeași frază, de valoarea totală corectă de 72.345.661,60 lei.

Această persistență a erorii după parcurgerea întregului circuit administrativ introduce un prim semn de exclamație. Verificarea documentației pare să se fi concentrat pe conformitatea formală, nu pe coerența internă a cifrelor.

Al doilea cartonaș roșu este lipsa unei corecții înainte de vot. Între data întocmirii Raportului de specialitate, 19 aprilie 2026, și data adoptării hotărârii, 24 aprilie 2026, există un interval de cinci zile în care documentul a fost analizat, avizat și introdus pe ordinea de zi a Consiliului Local. Nu există, în forma publicată, nicio mențiune privind emiterea unei erate, retragerea documentului sau corectarea acestuia înainte de supunerea la vot.

În plus, eroarea nu apare într-un element secundar, cum ar fi o anexă tehnică sau un tabel detaliat, ci chiar în corpul Raportului de specialitate, în secțiunea în care sunt sintetizate valorile proiectului. Cu alte cuvinte, nu este ascunsă într-un detaliu, ci expusă în zona care ar trebui să fie cea mai clară și mai verificată din document.

În aceste condiții, discuția nu mai poate fi redusă la „cine a greșit cifra”. Întrebarea relevantă devine „cum a trecut cifra prin toate etapele de verificare fără să fie corectată?”.

Fiecare dintre instituțiile implicate în acest circuit are un rol definit. Direcția Incubator de Proiecte redactează și fundamentează tehnic documentul. Direcția Economică verifică impactul bugetar și coerența financiară. Direcția Juridică validează cadrul legal și forma documentului. Comisiile de specialitate analizează oportunitatea și consistența proiectului înainte de votul în plen.

Faptul că o valoare care nu poate fi integrată în structura financiară a proiectului rămâne neschimbată până la momentul adoptării hotărârii indică o disfuncție transversală. Nu într-un singur punct, ci în întregul mecanism de verificare.

Într-o administrație funcțională, erorile de redactare există și sunt inevitabile. Diferența nu este dată de apariția lor, ci de momentul în care sunt corectate. Atunci când o astfel de eroare ajunge în forma finală a documentației și este transmisă către Consiliul Local, problema nu mai este una individuală, ci una de sistem.

Ce au votat cei 19 consilieri?

În data de 24 aprilie 2026, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a adoptat Hotărârea nr. 171/2026 cu 19 voturi pentru, în baza documentației întocmite de aparatul de specialitate al primarului și avizate pe circuitul administrativ descris anterior. Actul a fost publicat în data de 29 aprilie 2026 și comunicat, conform art. 5 din hotărâre, către Instituția Prefectului – Județul Timiș, către Primarul Municipiului Timișoara, către direcțiile și serviciile din cadrul aparatului de specialitate, către Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest și către mass-media locală.

Textul efectiv al hotărârii, în articolele sale, este coerent și aliniat cu Referatul de aprobare. Articolul 1 stabilește că „se aprobă valoarea totală a proiectului (…) în cuantum de 72.345.661,60 lei, inclusiv TVA, din care valoarea totală eligibilă 60.447.002,80 lei și valoarea totală neeligibilă 11.898.658,80 lei”. Articolul 2 stabilește contribuția proprie a Municipiului Timișoara la 13.107.598,86 lei, structurată în cofinanțare eligibilă și cheltuieli neeligibile. Aceste valori coincid cu cele din Referatul de aprobare și pot fi verificate aritmetic.

Cu alte cuvinte, dispozitivul hotărârii — partea care produce efecte juridice — nu conține eroarea identificată în Raportul de specialitate. Consilierii locali nu au votat o cifră greșită în articolele hotărârii. Au votat o structură financiară corectă, cel puțin în forma în care aceasta este reflectată în actul normativ adoptat.

Și totuși, această constatare nu închide problema, ci o mută într-un alt plan.

Pentru că votul nu se bazează exclusiv pe articolele hotărârii, ci pe întreaga documentație anexată. Raportul de specialitate nr. TMI2026-017501 din 19 aprilie 2026 este, prin definiție, documentul care sintetizează argumentele tehnice și financiare ale proiectului și care ar trebui să ofere consilierilor locali o imagine coerentă asupra investiției supuse votului.

În această logică, consilierii locali nu votează doar un set de cifre din dispozitivul hotărârii, ci votează în baza unei documentații complete care include Referatul de aprobare, Raportul de specialitate, avizele direcțiilor și concluziile comisiilor de specialitate.

În cazul de față, această documentație conține o discontinuitate numerică explicită, deja citată integral: „Valoarea totală a proiectului (…) este de 37.156.730,67 lei TVA inclus, din care valoarea totală eligibilă 72.345.661,60 lei TVA inclus, din care valoarea totală eligibilă 60.447.002,80 lei și valoarea totală neeligibilă 11.898.658,80 lei.”

Prin urmare, votul din 24 aprilie 2026 are o particularitate care nu ține de legalitatea actului, ci de calitatea procesului decizional. Deoarece consilierii au aprobat o hotărâre ale cărei valori finale sunt corecte, dar au făcut-o având la dispoziție un raport tehnic care conține o contradicție numerică evidentă.

Prima întrebare este legată de accesul efectiv la informație. În ce măsură Raportul de specialitate a fost analizat în detaliu înainte de votul în plen? Documentele sunt puse la dispoziția consilierilor locali, dar nivelul de verificare pe care aceștia îl aplică fiecărui proiect rămâne o variabilă care nu este reglementată prin lege, ci ține de practica administrativă și de responsabilitatea individuală.

A doua întrebare privește modul în care sunt tratate incongruențele în interiorul ședințelor de Consiliu Local. Nu există, în forma publicată a hotărârii și a anexelor, nicio mențiune privind semnalarea acestei contradicții în cadrul dezbaterilor din plen. Nu există referiri la o erată, la o clarificare sau la o intervenție care să corecteze cifra înainte de vot.

A treia întrebare privește relația dintre forma finală a hotărârii și documentația care o însoțește. Deși articolele hotărârii sunt corecte, acestea nu există în vid. Ele sunt rezultatul unui proces de fundamentare care include documente precum Raportul de specialitate. Atunci când acest proces conține erori necorectate, chiar dacă ele nu se regăsesc în forma finală a actului, ele afectează calitatea întregului demers administrativ.

În acest context, problema nu este că cei 19 consilieri au votat „greșit” în sens juridic. Problema este că au votat într-un cadru documentar în care o valoare nu poate fi explicată și nu este corectată înainte de adoptarea hotărârii.

Aceasta nu este o acuzație, ci o constatare care ține de modul în care funcționează procesul decizional la nivel local. Într-un sistem în care proiectele de hotărâre sunt însoțite de zeci sau sute de pagini de documentație, calitatea votului depinde direct de calitatea documentelor pe care acesta se bazează.

Efectele juridice: nulitate sau nu? Cine răspunde pentru coerența documentației

După ce cifra de 37.156.730,67 lei este identificată ca neintegrabilă în structura financiară a proiectului și calificată, în forma publicată, drept o valoare orfană, problema devine una de drept administrativ. Afectează această incongruență validitatea Hotărârii Consiliului Local nr. 171/2026?

Răspunsul, în forma în care rezultă din analiza documentelor și din cadrul legal aplicabil, este nuanțat și trebuie formulat cu precizie.

Hotărârea în sine — adică actul normativ adoptat de Consiliul Local în data de 24 aprilie 2026 — conține valori corecte și coerente. Articolul 1 stabilește fără ambiguitate valoarea totală a proiectului la 72.345.661,60 lei, iar structura eligibil/neeligibil este aliniată cu Referatul de aprobare nr. TMI2026-017374 din 17 aprilie 2026. Din acest punct de vedere, dispozitivul actului administrativ nu este viciat.

În dreptul administrativ român, nulitatea unui act nu este determinată de orice eroare din documentația care îl însoțește, ci de vicii esențiale care afectează competența, procedura sau conținutul actului. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ stabilește că hotărârile consiliilor locale sunt supuse controlului de legalitate exercitat de prefect, iar eventuala anulare se poate dispune de către instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004.

În acest cadru, existența unei incongruențe într-un Raport de specialitate nu conduce automat la nulitatea hotărârii, atâta timp cât actul adoptat conține elemente corecte și nu este afectat în mod direct în conținutul său normativ.

Cu alte cuvinte, HCL 171/2026 nu devine nulă prin simpla existență a unei erori în Raportul de specialitate.

Aceasta ar fi prima concluzie.

A doua concluzie este însă mai puțin confortabilă pentru administrație. Faptul că hotărârea nu este nulă nu înseamnă că documentația care a stat la baza ei îndeplinește standardele de rigoare administrativă. Din contră, prezența unei valori care nu poate fi explicată și care a traversat întregul circuit de avizare fără a fi corectată indică o problemă de control intern.

Aici intervine rolul avizului de legalitate.

Conform Codului administrativ, hotărârile consiliului local sunt contrasemnate pentru legalitate de către secretarul general al primăriei, care are atribuția de a verifica legalitatea actelor administrative înainte de adoptare și de a refuza contrasemnarea în cazul unor vicii evidente.

Avizul de legalitate nu este un aviz de oportunitate și nici unul de oportunitate politică. El nu presupune recalcularea bugetelor sau refacerea analizelor economice. Dar presupune verificarea coerenței minime a actului administrativ și a documentației care îl susține, în măsura în care aceasta poate afecta legalitatea.

O contradicție evidentă, în care o „valoare totală” este urmată de o valoare eligibilă mai mare decât totalul, a trecut “neobservată” în procesul de contrasemnare.

Aceasta este a doua zonă de responsabilitate instituțională.

A treia ține de autorii direcți ai documentului în care apare eroarea.

Raportul de specialitate nr. TMI2026-017501 din 19 aprilie 2026 este întocmit în cadrul Direcției Incubator de Proiecte din Primăria Municipiului Timișoara, prin Serviciul Finanțări Nerambursabile. Documentul poartă semnături la nivel de direcție și serviciu, inclusiv ale directorului executiv al direcției, ale șefului de serviciu și ale membrilor echipei de implementare desemnate prin Dispoziția Primarului nr. DP2026-000348 din 11 martie 2026.

Aceste semnături nu sunt formale. Ele certifică asumarea conținutului documentului. Într-un raport de specialitate, responsabilitatea pentru corectitudinea datelor nu este difuză, ci instituțional și personalizată la nivelul compartimentului care îl întocmește și al persoanelor care îl semnează.

Faptul că suma de 37.156.730,67 lei apare în forma finală a documentului și nu este corectată înainte de transmiterea către Consiliul Local indică o problemă directă la nivelul acestui compartiment. Nu pentru că eroarea ar fi intenționată, ci pentru că nu a fost eliminată în faza de redactare și verificare internă.

În ansamblu, tabloul este clar. Hotărârea Consiliului Local nr. 171/2026 nu este, în forma sa actuală, lovită de nulitate, pentru că dispozitivul actului este corect și nu contravine cadrului legal aplicabil.

În același timp, documentația care a stat la baza votului conține o incongruență numerică care nu poate fi explicată și care nu a fost corectată pe parcursul întregului circuit administrativ.

Greșeala nu este un accident. Este un tipar

Dacă ar fi fost un caz izolat, suma de 37.156.730,67 lei ar fi putut fi tratată ca o eroare punctuală, o scăpare într-un document tehnic. Acest tip de incongruențe nu apare pentru prima dată și nu apare în vid. El se înscrie într-un tipar deja cunoscut în ședințele Consiliului Local Timișoara din ultimii ani.

Mai mulți consilieri locali au semnalat în mod repetat, chiar în timpul ședințelor, probleme de incoerență sau greșeli în documentația aferentă proiectelor de hotărâre. Printre cei care au ridicat aceste semnale se numără consilierii Roxana Iliescu, Dan Diaconu și Ilie Sîrbu, care au intervenit punctual asupra unor erori de cifre, formulări ambigue sau documentații incomplete în timpul dezbaterilor din plen.

Aceste intervenții nu sunt anecdote politice. Ele indică un fenomen administrativ, în care documentele ajung în forma finală în ședință, dar nu sunt întotdeauna verificate suficient înainte de vot.

Contextul este esențial. În mod repetat, în ultimii cinci ani, sub administrația Fritz, consilierii locali au primit proiectele de hotărâre, împreună cu anexele și documentația aferentă, cu foarte puțin timp înainte de ședință — uneori cu câteva ore înainte, alteori chiar în timpul ședinței. În aceste condiții, analiza detaliată a documentelor devine, în practică, imposibilă.

Formal, procedura este respectată, proiectele sunt transmise, avizele există, ordinea de zi este publicată. Substanțial însă, timpul efectiv de verificare este insuficient pentru un control real al conținutului.

Aceasta este diferența dintre o procedură îndeplinită și o procedură funcțională.

În acest cadru, eroarea din Raportul de specialitate aferent HCL 171/2026 nu mai este doar o scăpare individuală. Este simptomul unui mecanism în care viteza de adoptare a proiectelor devine mai importantă decât verificarea lor.

Faptul că această eroare nu este semnalată înainte de vot și nu este corectată ulterior, nici măcar la nivel public, indică o rutină administrativă în care astfel de incongruențe devin tolerabile.

Aceasta este, în final, miza reală a întregului caz.

Nu dacă autobuzele electrice sunt necesare. Nu dacă proiectul este oportun și nici dacă hotărârea este legală. Ci dacă administrația locală funcționează pe baza unor documente care pot fi verificate în mod real înainte de vot.

Pentru că, într-un sistem în care proiecte de zeci de milioane de lei sunt adoptate pe documente primite cu câteva ore înainte și în care erori evidente trec necorectate prin întregul circuit administrativ, eroarea nu mai este una de cifre, ea devine una de mecanism. Iar mecanismele, spre deosebire de cifre, nu se corectează prin erate.