Oferta culturală a Consiliului Județean Timiș pentru perioada 4 – 10 mai.

Consiliul Județean Timiș propune timișenilor, prin instituțiile sale de cultură, expoziții temporare și permanente, spectacole de teatru, vernisaje și proiecții de film gratuite.

Centrul Multifuncțional Bastion invită publicul la vernisajul expoziției „Migranți”, a artistei Issa Watanabe, care cuprinde 32 de lucrări, inclusiv două gigantografii, inspirate din cele două cărți ale autoarei, precum și la o serie de filme peruviene.

De asemenea, la sediul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș se desfășoară evenimentul „Dialog între generații”, dedicat tinerilor aspiranți la o carieră artistică.

Evenimentul aduce în prim-plan doi dintre cei mai valoroși artiști ai folclorului din Banat: Nicoleta Voica și Vasile Conea.

Prezintă Maria Borțun Popescu, iar intrarea este liberă.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” propune publicului spectacolele „The Window” și „Ursul păcălit de vulpe”.

Biletele pot fi achiziționate de la casieria teatrului sau online, accesând linkul: https://www.bilete.ro/cauta/?q=teatrul+merlin

În perioada 6–10 mai 2026, Muzeul Național de Artă Timișoara va fi închis pentru vizitare.

LUNI, 4 MAI

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Migranți”, a artistei Issa Watanabe.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Atunci când legăturile înfloresc”.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia.

MARȚI, 5 MAI

Centrul Multifuncțional Bastion

Vernisajul expoziției „Migranți”, a artistei Issa Watanabe, ora 18:00.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Atunci când legăturile înfloresc”.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia.

MIERCURI, 6 MAI

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Migranți”, a artistei Issa Watanabe.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Atunci când legăturile înfloresc”.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2.

JOI, 7 MAI

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Migranți”, a artistei Issa Watanabe;

Proiecție de film „Manco Cápac” (2021), de la ora 18:00.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Atunci când legăturile înfloresc”;

Eveniment „Dialog între generații”, la sediul CCAJT, ora 17:00.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacol „The Window”, 12+, ora 18:00.

VINERI, 8 MAI

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Migranți”, a artistei Issa Watanabe;

Proiecție de film „Queens”(2024), de la ora 18:00.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Atunci când legăturile înfloresc”.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2.

SÂMBĂTĂ, 9 MAI

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Migranți”, a artistei Issa Watanabe;

Proiecție de film „AINBO. Războinicul Amazoanelor/ AINBO: Spiritul Amazoanelor”(2021), de la ora 16:00.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1.

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2.

DUMINICĂ, 10 MAI

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Migranți”, a artistei Issa Watanabe.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2;

Prăvălia cu povești, în cadrul expoziției „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2, ora 11:00.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacol „Ursul păcălit de vulpe”, 2+, ora 11:00 și ora 13:00.