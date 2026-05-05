Reguli noi pentru vehiculele grele care circulă în Timișoara.

Primăria Municipiului Timișoara introduce, de la 1 august, noile reguli prin care traficul greu este restricționat în interiorul orașului, în funcție de categoriile de drum, pentru a reduce zgomotul, poluarea aerului, degradarea rețelei stradale și pentru a crește siguranța cetățenilor.

Regulamentul se va aplica pe toate străzile din Timișoara, iar vehiculele cu tonaj mai mare decât cel aprobat pentru categoria de drum vor fi obligate să plătească o taxă pentru acces.

Măsurile au fost aprobate de Consiliul Local în urma unui proces extins de consultare cu mediul privat, precum și în urma unei dezbateri publice pe acest subiect.

Harta cu restricțiile de tonaj este disponibilă pe platforma GIS a Municipiului Timișoara: https://harta.primariatm.ro/

Pentru a proteja zonele rezidențiale și a spori siguranța rutieră, traficul greu va fi dirijat către zonele industriale, precum și până la stațiile de carburanți unde vor putea fi plătite taxele de tonaj.

Astfel, strict artele care permit accesul la aceste zone nu vor avea restricții.

În prezent, Primăria Timișoara restricționează accesul vehiculelor în funcție de tonaj pe o parte din străzile orașului.

Vehiculele care au nevoie de acces pe aceste străzi pot obține o autorizație, contra cost, în funcție de tonaj și tipul de drum.

Taxa poate fi achitată online cu cardul sau prin transfer bancar, iar prin noile modificări va putea fi plătită și în stațiile de carburanți partenere și prin aplicații partenere.

Noul regulament clarifică regimul de restricții pentru toate străzile din Timișoara, inclusiv pentru cele apărute în urma dezvoltării urbane. Datorită extinderii restricțiilor, tarifele vor fi ajustate astfel încât vehiculele mai ușoare să plătească mai puțin cu 50% decât în prezent, vehiculele mai grele să plătească cu 30% mai puțin, iar doar tarifele pentru vehicule mai grele de 41 de tone să fie majorate.

Totodată, municipalitatea elimină gratuitatea pentru accesul pe timp de noapte (intervalul 22:00–06:00) și introduce un tarif de 50% din taxa aplicată pe timp de zi, cu scopul de a reduce zgomotul resimțit de locuitori.

În urma dezbaterii publice, regulamentul a fost completat cu o clarificare prin care vehiculele autorizate la tarif de zi pot să își finalizeze transportul în intervalul 22:00–23:59, iar dacă transportul continuă după miezul nopții, acestea sunt obligate să achite ambele tarife. Totodată, municipalitatea a stabilit ca operatorii de transport să beneficieze de o perioadă de 3 luni până la intrarea în vigoare a noilor reguli.

Proiectul de hotărâre privind noul regulament a fost votat în ultima ședintă de Consiliu Local și este disponibil la următorul link: https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/191bde05-29d1-4927-a546-9a3847b7474e