Centrul orașului Sânnicolau Mare trece printr-o transformare majoră. Foto

Centrul orașului Sânnicolau Mare trece printr-o transformare majoră, gândită pentru a oferi comunității un spațiu modern, funcțional și primitor.

Proiectul de reabilitare a Zonei Centrale A presupune modernizarea a peste 10.000 de metri pătrați cu piatră naturală și instalarea unui sistem de iluminat arhitectural LED, care va schimba complet aspectul zonei după lăsarea serii.

Noul cadru urban va fi completat de cireși japonezi, magnolii și mobilier urban modern, pentru un spațiu estetic și confortabil.

O schimbare importantă va avea loc în zona Hotel Timișoara și a Bisericii Sârbești, care va fi reconfigurată într-o piațetă multifuncțională.

Acest spațiu va deveni un nou punct de referință al orașului, gândit pentru întâlniri, socializare și evenimente într-un decor contemporan.

Este o investiție directă în calitatea vieții urbane, prin transformarea unui spațiu static într-un loc viu și dinamic, dedicat oamenilor.