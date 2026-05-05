Complex funerar vechi de 1500 de ani, descoperit pe traseul Centurii Timișoara Vest. Foto

În cadrul cercetărilor arheologice desfășurate pe traseul Centurii Timișoara Vest a fost identificat un complex funerar datat în secolele VI – VII d. Hr., atribuit populațiilor avare (războinici călare, care erau prezenți în Europa Centrală și de Est în acea perioadă).

Caracteristicile descoperirii – înhumarea unui călăreț împreună cu calul, precum și prezența unor piese din aur, argint și bronz – sunt specifice acestui tip de context arheologic și indică statutul social al individului.

Cercetările sunt realizate de specialiștii Muzeul de Istorie din Satu Mare, conform prevederilor legale, și continuă în această perioadă, în paralel cu lucrările pregătitoare de pe șantier.