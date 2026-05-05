Complex funerar vechi de 1500 de ani, descoperit pe traseul Centurii Timișoara Vest. Foto

Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
drdp 1

Complex funerar vechi de 1500 de ani, descoperit pe traseul Centurii Timișoara Vest. Foto

În cadrul cercetărilor arheologice desfășurate pe traseul Centurii Timișoara Vest a fost identificat un complex funerar datat în secolele VI – VII d. Hr., atribuit populațiilor avare (războinici călare, care erau prezenți în Europa Centrală și de Est în acea perioadă).

Caracteristicile descoperirii – înhumarea unui călăreț împreună cu calul, precum și prezența unor piese din aur, argint și bronz – sunt specifice acestui tip de context arheologic și indică statutul social al individului.

Cercetările sunt realizate de specialiștii Muzeul de Istorie din Satu Mare, conform prevederilor legale, și continuă în această perioadă, în paralel cu lucrările pregătitoare de pe șantier.

CITEȘTE ȘI: Vara vine mai devreme. Luna mai va fi mai călduroasă decât în mod normal

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *