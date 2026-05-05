Două milioane de locuri eliminate din zborurile programate pentru luna mai.

Companiile aeriene din întreaga lume și-au redus capacitatea de zbor pentru luna mai, eliminând aproximativ 2 milioane de locuri într-un interval de două săptămâni. La baza deciziei stau îngrijorările legate de lipsa combustibilului, provocate de criza din Orientul Mijlociu.

Datele din industria aviației arată anulări pe scară largă și schimbări în modul de operare, companiile trecând la aeronave mai mici sau mai eficiente pentru a reduce consumul de combustibil. „Mii de zboruri au fost anulate și mai multe servicii au fost operate cu aeronave mai mici sau mai eficiente pentru a conserva combustibilul”, potrivit unei analize realizate de Cirium, citată de Financial Times.

Declanșarea conflictului din Iran, la sfârșitul lunii februarie, a dus la scumpirea combustibililor, inclusiv a celui pentru aviație. Prețurile s-au dublat, iar companiile aeriene au fost nevoite să majoreze tarifele biletelor.

În același timp, închiderea unor aeroporturi din zona Golfului Persic – prin care trecea aproximativ o treime din traficul aerian dintre Europa și Asia – a complicat semnificativ planificarea rutelor. „Închiderea aeroporturilor din Golf a dat peste cap transportul aerian global”, arată sursa citată.

Companii aeriene precum Emirates, Etihad Airways și Qatar Airways și-au refăcut programele pentru luna mai, inclusiv prin anularea unor curse. Alți operatori, de la British Airways și United Airlines până la Air China și All Nippon Airways, și-au ajustat la rândul lor capacitatea pentru a evita blocajele și riscurile din transportul global.

„Nicio companie aeriană europeană nu va trimite un avion în Asia pentru a prelua cererea din Golf și apoi să descopere că rămâne blocat acolo fără combustibil pentru întoarcere”, a explicat analistul în aviație John Strickland. Acesta a subliniat că, deși prețurile combustibilului au fost mereu fluctuante, „nu s-a pus vreodată problema unor penurii”.

Unele companii au început deja să taie masiv din operațiuni. Lufthansa a anulat 20.000 de zboruri între mai și octombrie, iar Delta Air Lines și-a redus rețeaua cu 3,5% în trimestrul al doilea. În același timp, easyJet și Virgin Atlantic avertizează asupra profitabilității, în timp ce transportatorii asiatici estimează costuri mult mai mari cu combustibilul.

Reducerea zborurilor se vede deja la nivel global: numărul total de locuri disponibile a scăzut de la aproximativ 132 de milioane la 130 de milioane între mijlocul și sfârșitul lunii aprilie. Impactul nu se limitează la anulări. Unele companii schimbă tipul de aeronave pentru a economisi combustibil, în timp ce altele sunt nevoite să reducă rețele întregi de zboruri sau să accepte costuri mult mai mari.

Potrivit directorului executiv al grupului Air France-KLM, Ben Smith, „perturbarea acestor fluxuri a creat dezechilibre semnificative între cerere și ofertă în transportul aerian global”.

Evoluția conflictului din Orientul Mijlociu vor influența direct atât prețurile biletelor, cât și numărul de zboruri disponibile în lunile următoare, estimează analiștii.

(sursa: Mediafax)

