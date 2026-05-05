Defecțiune la Colterm, sute de consumatori și elevii unui liceu rămân miercuri, 6 mai, fără apă caldă și apă rece hidrofor.

Miercuri, 6 mai 2026, între orele 08:00 și 16:00, Colterm întrerupe furnizarea apei calde de consum și a apei reci hidrofor la PT 22A, pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la instalațiile conexe din punctul termic.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Florimund Mercy, Oituz, Piața I.C. Brătianu, Piața Unirii, Paul Chinezu, Palanca, Augustin Pacha, Regimentul 5 Vânători, Matei Corvin, precum și Liceul Teoretic Nikolaus Lenau.

Total branșamente afectate: 26

CITEȘTE ȘI: Facultatea de Arte și Design din Timișoara oferă pregătire gratuită pentru admitere