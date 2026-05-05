Facultatea de Arte și Design din Timișoara oferă pregătire gratuită pentru admitere.

Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara oferă pregătire gratuită oferit viitorilor candidați, venind, astfel, în sprijinul liceenilor cu sesiuni de mentorat și sprijin tehnic fără costuri, pentru a-i ajuta să-și rafineze portofoliile și să se familiarizeze cu examenul de admitere din luna iulie.

Vor fi două sesiuni de pregătire, ce vor avea loc începând din 9 mai până în 4 iulie, iar cei care doresc să participe sunt invitați să se înscrie completând un formular online, în funcție de programul de studiu pe care doresc să îl urmeze (https://arte.uvt.ro/pregatire-admitere-2026/)

De asemenea, pe site-ul facultății (arte.uvt.ro) se află mai multe informații legate de această pregătire, dar și despre procesul de admitere.

Pregătirea tinerilor include ateliere practice și teoretice susținute de cadre didactice pentru toate specializările facultății, completate de webinarii online dedicate structurării portofoliului și de caravane educaționale, elevii având totodată posibilitatea de a vizita atelierele de pe strada Oituz nr. 4, pentru a experimenta direct atmosfera de lucru, în baza unei programări prealabile la adresa de contact.

