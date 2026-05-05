”Atemporal – Timeless”, o expoziţie pentru eternitatea clipei.

Zece ani de activitate artistică neîntreruptă, un deceniu de viață… vie, cu nenumărați pasionați de pictură și grafică de toate vârstele, școliți cu drag, răbdare și competență sărbătorește atelierul de pictură MGA Moga Gallery ART din Timișoara, printr-o expoziție de grup dedicată emoției, memoriei și timpului care nu trece.

”Expoziția <<Atemporal – Timeless>>, al cărei vernisaj va avea loc vineri, 8 mai, cu începere de la ora 19, la Casa Tineretului din strada Arieş nr. 19, reunește pe simeze aproximativ 40 de lucrări – picturi pe pânză, acuarelă și desen – realizate de membrii atelierului, artiști care au între şase şi…76 de ani, fiecare aducând o perspectivă autentică și personală.

Un loc de suflet nu are vârstă. Nu ține cont de ani, de griji sau de timp. Rămâne acolo, în memorie, viu și luminos — o uliță liniștită, o bisericuță uitată de lume, un apus cald din Deltă sau o simplă băncuță din parc unde gândurile se așază în liniște. Această expoziție aduce în fața publicului fragmente de viață transformate în desen și culoare. Fiecare lucrare spune o poveste, păstrează o emoție și invită privitorul să-și regăsească propriile amintiri, redescoperind frumusețea momentelor care nu trec niciodată.

Expoziţia va rămâne deschisă vreme de două săptămâni şi va putea fi vizitată zilnic. Invitaţi speciali în deschidere, jurnalista şi scriitoarea Veronica Balaj şi prof. Ovidiu Justinianu. Expoziția este realizată de membrii atelierului de pictură MGA – Moga Gallery Art, un club de pictură și desen deschis tuturor, coordonat de Andrei Marian Moga şi colaboratorii săi, cu activitate de patru ori pe săptămână, unde oricine poate descoperi și învăța secretele artelor frumoase. Atelierul unde se învaţă tainele artei este situat pe strada Ciprian Porumbescu nr. 13, Timișoara, tel. 0766900040. web: artmagazin.ro şi rămâne deschis în continuare pentru toţi cei care vor să înveţe să picteze sau să deseneze”, au transmis organizatorii evenimentului.