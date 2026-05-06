Fostul Liceu Agricol din Timișoara va fi transformat în școală generală.

Autoritățile locale pregătesc transformarea fostului Liceu Agricol într-o școală gimnazială pentru zona de nord a orașului. Clădirea va putea găzdui estimativ 750 de elevi și 50 de cadre didactice și personal auxiliar.

Municipalitatea a demarat procedura de achiziție pentru proiectare, faza DALI, precum și pentru serviciile de expertizare a clădirii existente.

Investiția municipalității vizează clădirea de pe Calea Aradului nr. 56, cu acces direct de pe bulevard, precum și curtea din jur. Imobilul, care va trece printr-un proces de modernizare și reabilitare termică, are parter și două etaje și o suprafață desfășurată de aproape 3.200 de metri pătrați.

În etapa de proiectare vor fi stabilite tipul intervențiilor asupra structurii și necesitatea unor lucrări de consolidare. Totodată, proiectantul ales prin procedura de achiziție va stabili lucrările de înlocuire a rețelelor și instalațiilor din clădire, soluții pentru utilizarea energiilor regenerabile, precum și necesarul de dotări pentru o școală pregătită să primească elevi în condiții moderne.

Proiectul municipalității prevede, de asemenea, modificarea acoperișului într-unul de tip șarpantă, precum și respectarea normelor de siguranță la incendiu și a celor de accesibilitate pentru toți elevii.

Suplimentar, terenul din jurul clădirii, în suprafață de aproximativ 3.300 de metri pătrați, va fi amenajat pentru a oferi copiilor o curte plăcută. Terenurile de sport, care au fost transmise temporar în administrarea Sport Club Municipal, vor fi folosite de elevi odată cu finalizarea investiției.

Valoarea estimată a contractului de proiectare și expertizare este de 181.315 lei (fără TVA), iar durata de realizare a serviciilor este de aproximativ 4 luni. Firmele interesate se pot înscrie la următorul link: https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100708595