IPJ Timiş: Remorca tractorului implicat în accidentul din Timiş era neînmatriculată şi semnalizată necorespunzător

Aseară, în jurul orelor 22:00, polițiștii orașului Făget au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DC 113.

La fața locului au constatat că un tânăr, de 25 de ani, a condus un autoturism dinspre localitatea Bătești spre localitatea Brănești, iar la un moment dat ar fi intrat în coliziune cu un utilaj agricol care tracta o semiremorcă, nesemnalizată corespunzător, condus de un bărbat de 53 de ani.

În urma impactului au rezultat 3 victime, respectiv bărbatul de 53 de ani, un tânăr de 19 ani, pasager în utilajul agricol, și o femeie de 25 de ani, pasageră în autoturism.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate de către polițiști, a rezultat faptul că semiremorca nu este înmatriculată, a transmis IPJ Timiş.

Șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul neînmatriculat.

La accident au fost solicitaţi şi pompierii, care au intervenit pentru asigurarea măsurilor PSI și prim ajutor.

A fost alertată Stația de Pompieri Făget și la locul evenimentului s-au deplasat o autospecială de primă intervenție si comandă, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, precum și o ambulanță SAJ.

În urma producerii accidentului rutier, o femeie din autoturism a rămas încarcerată. Aceasta a fost extrasă de către pompieri, în stare conștientă și cooperantă.